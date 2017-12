Sonars en éveil sur les zones de forte intensité musicale pour une immersion éclectique, curieuse et cosmopolite au cœur des productions actuelles.

22h00 - 23h00 :

Awolnation "Passion" Red Bull Records

Caleon Fox "Semi Cinematic" Effohhexx

Oliver feat. Yelle "Heterotopia" Pulse / Interscope

Sonny And The Sunsets "Moods" Polyvinyl Records

Mapache "Chico River" Spiritual Pajamas

Kari Faux "Facetious" Subjective Records

Juniore "Panique" A+LSO

Stracrawler "I Love LA" Rough Trade

Anderson Paak feat. Schoolboy Q "Am I Wrong ?" Steel Wool

Cuco "Lo que Siento" Cuco

The Allah-Las "The Earth Won't Hold Me" Mexican Summer

Beck "Wow" Capitol

Xosar "Ask DNA" Xymeria

Kendrick Lamar "DNA" Top Dawg Ent.

23h00 - minuit :

Best Coast "Christmas And Everyday" Amazon

Kamaiyah "The Wave" Kamaiyah

Thundercat "Friend Zone" Brainfeeder

Queens Of The Stone Age "Feet Don't Fail Me" Matador

Ariel Pink "Another Weekend" Kemado / Mexican Summer

Electric Guest "Oh Devil" Because

Buddy feat. Wiz Khalifa "Type Of Shit" Buddy

Great Dane "Ayy" Alpha Pup Records

Warpaint "New song" Rough Trade

Goon "Scab" Unsatisfied

Silent Servant "The Touch" Cititrax