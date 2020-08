Et si Bob Marley, en plus d'une icône, était un prophète ? Et si France Inter s’essayait au biopic ? Pour cela, Rebecca Manzoni nous propose un excellent livre signé Francis Dordor, journaliste aux Inrocks, un ouvrage intitulé "Bob Marley - Le Dernier Prophète », justement !

Le chanteur jamaïcain, Bob Marley (1945-1981) © Getty / Chris Walter

(Cette émission est une nouvelle diffusion de celle du 16/09/2019)