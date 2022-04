Tandis que Michel Polnareff a annoncé une série de concerts virtuels à partir de mai prochain au Palace, Tubes N'Co met à l'affiche la chanson "Lettre à France", sortie comme single en 1977.

Michel Polnareff, ici en 1984 © Getty / jean paul guilloteau

1973 : Michel Polnareff panique et s’enfuit

Son homme dit “de confiance”, s'est barré avec la caisse en lui laissant l'addition suivante : des dettes + une grosse ardoise pour le fisc.

Total : c'est la prison. Ou l’exil, aux Etats-Unis.

Et Polnareff a choisi.

1977 : avec cette chanson, Polnareff s’adresse à la France.

“Lettre à France”, ça fait solennel, comme titre. Et ça sonne comme une déclaration d’amour adressée à une femme, aussi.

Le texte est signé Jean-Loup Dabadie, qui avait déjà montré son talent pour écrire sur la rupture, le chagrin et les pensées secrètes qui vont avec.

Or, pendant ses premières années d’exil américain, Polnareff avait imaginé ne plus jamais chanter en français

Grâce à Jean-Loup Dabadie, voilà qu’il psalmodie son mal du pays.

En 1977, des gamins hurlent l’urgence du punk et Polnareff a 33 ans.

Lui, séduit encore avec son articulation un peu maniériste et son lyrisme.

Il a découvert la disco dans des clubs à New York mais ne s’y convertit pas encore.

Cette mélodie de “Lettre à France” est inspirée d’un menuet de Haendel.

Donc si on résume, c’est l’histoire d’un français, exilé aux Etats-Unis, qui célèbre son pays en puisant dans le répertoire baroque, d’un musicien... né en Prusse.

Ça s’appelle commettre un tube à contre-courant.

Ce que Polnareff a réussi bien souvent.

Sur la pochette du 45 tours de “Lettre à France”, Polnareff est mis en scène à un pupitre d’écolier où il écrit sur un parchemin géant avec une plume d’oie. Géante aussi.

A l’époque, j’avais trouvé ça génial. Aujourd’hui, je me dis tout bas que c’est un peu ridicule. Mais voilà : parfois, le ridicule et le génie cohabitent.

Le génie de faire exister deux qualités qui semblent inconciliables à priori : la délicatesse et la démesure.

Délicatesse et démesure. Ce serait comme l’eau et l’huile. Sauf que pendant près de quinze ans, Polnareff fut le plus grand des alchimistes.

En 1978, la justice innocente Polnareff et le déclare victime d’escroquerie. Il retrouve donc la France. Mais la quitte tout de suite.

Pour disparaître et réapparaître, il sera spécialiste.