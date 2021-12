La chanson "Is This Love" est à l’affiche de Tubes N'Co ce matin. Ce morceau, enregistré à Londres en 1977, deviendra un tube planétaire, et sera dans l’album "Kaya" un an plus tard. Cette chanson appartient au répertoire romantique du Marley de ces années-là.

Bob Marley en 1977 © Getty / Evening Standard /

Rediffusion de la chronique du 30 avril 2021.