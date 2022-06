14 Mars 1968 : Requiem pour un... Con, co-écrit par Serge Gainsbourg et Michel Colombier ouvre le film « Le Pacha » de Georges Lautner. Ce matin, Tubes N'Co est une plongée dans l'histoire de cette chanson visionnaire.

Le noir se fait, dans les cinémas de France. L’écran s’allume et le générique du film “Pacha”, de Georges Lautner, défile. Parmi les dialogues, écrits par Michel Audiard il y a : “Quand on mettra les cons sur orbite, t’as pas fini de tourner !”.

Lautner ne connaît pas Gainsbourg. C’est Gabin qui l'impose pour écrire la musique du film parce qu’il l’aimait bien. Lautner n’a pas le choix mais ça lui va. Parce qu’il veut placer Gabin - 64 ans à l’époque - dans un cadre pop et moderne. Et pour ça, les créations de Gainsbourg c’est idéal.

Lautner a quand même une idée précise pour la musique du Pacha. Il avait demandé au batteur Jacky Rault d’improviser un solo en lui disant :

“Je vais faire un film où il y aura des pan-pan ! Je voudrais un leitmotiv musical qui va avec.”

Jacky Rault enregistre un truc inspiré du batteur de John Coltrane. Colombier et Gainsbourg reprennent très largement ce qu’a fait Jacky Rault. Son motif rythmique est enregistré et finalement joué par Pierre-Alain Dahan et Michel Delaporte.

Donc pas de mélodie, zéro harmonie pour accompagner le chant. Pour la pop de l’époque, c’est vraiment pas commun. Ce motif répété en boucle fera dire que Michel Colombier avait anticipé l’échantillonnage et la musique électronique.

Bref, un truc visionnaire.

Je le redis, mais ce rythme culte est simplement parti de “j’aimerais un truc qui fait pan-pan”.

Pour le texte, Gainsbourg s’inspire du scénario du Pacha. Et sa chanson accompagne d’abord les funérailles d’un flic.

Ensuite, il y a une scène où on voit Gainsbourg enregistrer le morceau en fumant ses clopes. Et avec la scansion qu’on lui connaît : balancer ses mots avec des coups de menton. Dire “con” sur les ondes et en plus pour parler d’un flic, disons que dans les radios, on tique.

J’ajoute que nous sommes en Mars 1968 donc avec une jeunesse au bord de l’explosion. Ces mots-là + un ton “vraiment pas gentil” : c’est pas bon.

Résultat : le morceau ne passe pas à la radio et sur la pochette du 45 tours, le mot “con”, n’est pas écrit. Il y a juste un “C”, suivi de 3 points de suspension.

“Tinquiète pas trop...”, dit Jean Gabin à Serge Gainsbourg, “ces messieurs les censeurs se sont sans doute sentis visés par ta chanson”.

Finalement, “le Pacha” est un succès. Mais le morceau de Gainsbourg, non. Il faut attendre 33 ans, 1991 précisément pour que le Requiem ressuscite.

Pour contrer les versions pirates, conçues par les DJ de l’époque, la maison de disques de Gainsbourg sort une nouvelle version officielle. La tâche est confiée à un collaborateur fidèle de Gainsbourg, c’est Dominique Blanc-Francard. Il retravaille le rythme, insère des bouts d’interviews, des extraits d’autres chansons comme “You’re Under Arrest” ou “Comic Strip”.

Le 45 tours de ce remix, est envoyé à toutes les radios le 1er Mars 1991. Gainsbourg décède le lendemain. Et le morceau entre enfin dans toutes les oreilles.