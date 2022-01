En 1984, Queen a 13 ans. Une gloire mondiale. Un 11e album paraît en février. Et la lassitude s’installe depuis quelques temps.

Freddie Mercury en concert, en septembre 1984 © Getty / Solomon NJie

Les membres du groupe ont envie d’aller voir ailleurs mais voilà : pour ces Anglais-là, c’est en faisant ménage à quatre que ça marchait. A chaque fois.

Petit rappel des forces en présence pour le plaisir... avec l’entrée dans les différentes pistes qui composent ce morceau :

La basse de John Deacon, qui est le maître d’oeuvre d’”I Want to Break Free” puisque c’est lui qui a écrit et composé ce titre. Et Deacon assure aussi la guitare acoustique.

Je parlais des forces en présence mais Roger Taylor n’est pas à la batterie, puisqu’une boîte à rythme assure tout le boulot. En revanche : Brian May est avec sa guitare. Et voici sa seigneurerie Freddie Mercury…

Quand soudain, un cinquième musicien fait son entrée dans le morceau : c’est Fred Mandel qui se lance dans un solo avec un Roland Jupiter 8 (C’est pas un virus, c’est un synthétiseur.)

Or, au dos des pochettes de tous ses albums des années 1970, Queen faisait écrire ceci :

“aucun synthétiseur n‘a été utilisé sur cet album”.

Mais le groupe s’y est converti, à l’orée des années 1980.

“I Want to Break Free” c’est ce son, autant qu’une image. Celui d’un poignet velu qui pousse un aspirateur. Avant que n’apparaissent des cuisses solides, gainées dans une mini-jupe de cuir noir. C’est Freddie Mercury, avec des seins et sa moustache.

Tous les membres du groupe sont travestis pour une partie de la vidéo. Cette mise en scène est un clin à un soap que connaissent tous les Britanniques.

Mais de l’autre côté de l’Atlantique, ça ne passe pas. Des rockers travestis au pays de Reagan ? C'est l’hérésie. MTV censure le clip. Pour Queen, la conquête de l’Amérique, à ce moment-là : on oublie. Le groupe au complet ne jouera plus jamais aux Etats–Unis.

Des bouteilles - et des tas d’autres trucs - Mercury en a reçu, quand il déboulait sur scène avec perruque et faux seins pour "I Want to Break Free”.

“Je veux briser mes chaînes”, c’est comme ça qu’on pourrait traduire ce titre. C’est donc le récit d’une libération amoureuse homo ou hétérosexuelle.

Mais lorsque Queen joue à Rio en 1985, le groupe comprend que “I Want to Break Free” est devenu un autre hymne : celui des opposants aux dictatures sud-américaines.