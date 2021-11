C’est un groupe fondé il y a 40 ans pile. Depeche Mode est à l’affiche de Tubes N'Co ce matin avec le morceau “Enjoy The Silence”. 1990. Margaret Thatcher démissionne. Et eux sont sacrés rois en signant l’année avec cette ritournelle.

Depeche mode © Getty / David Corio/Michael Ochs Archives

Ils avaient incarné les années 1980 avec leurs sons synthétiques et leurs gros succès

C’était déjà pas si mal d’imaginer qu’ils seraient les années 1980 pour toute la vie.

En 1990, avec ce tube et l’album sur lequel il figure, c’est comme si Depeche Mode disaient : “hé, pour les années 90, on a les clefs aussi”. Comme pour tous les tubes de Depeche Mode ou quasi, LE membre du groupe qui écrit et compose, c’est lui :

J’ai nommé Martin Gore.

A ce moment-là, la méthode de travail du groupe, c’est :

Martin arrive en studio avec une maquette. Comme celle-ci, qu’il a composée à l’harmonium... Au départ, “Enjoy The Silence” était donc une balade. Ou une messe.

Et puis...

Alan Wilder, l’un des membres du groupes et Flood-Flood, c’est le pseudo du producteur – les deux proposent ceci :

Rythmer et accélérer le morceau.

Et ajouter ce motif à la guitare.

C’est donc l’histoire d’un groupe qui s’est construit au début des années 1980 en rejetant les codes du rock pour ne mettre que des synthétiseurs à l’honneur

A la fin de ces mêmes années 1980, Depeche Mode prend l’époque à rebours. Parce que la house music s’épanouit pleinement en Europe et eux ? Ils mettent du rock dans leur électro.

Et puis.

Dave Gahan, chanteur, entre en scène.

Les mots sont vraiment inutiles. Ils ne peuvent que faire du mal.

C’est le texte. Tandis que le titre invite à “jouir du silence”, il est diffusé sur toutes les radios. Avec l’album "Violator" qui contient ce morceau, les Anglais Depeche Mode achèvent leur conquête des Etats-Unis. Leur passage provoque des émeutes. On n’avait pas vu ça depuis d’autres Anglais, qui s’appelaient les Beatles.

L’illustration de cette Depeche Mode - mania c'est cette scène un peu ridicule : au début des années 2000, une journaliste interviewe le chanteur Dave Gahan. Une fois qu’il a quitté la pièce, elle récupère le mégot qu’il vient d’écraser dans le cendrier pour l’emballer dans son blanc mouchoir.

Cette journaliste, c’était moi !