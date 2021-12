Yves Montand est né il y a 100 ans. L’exposition qui lui est consacrée au château de Buzine à Marseille se tient jusque fin décembre, tandis qu’un coffret de 12 CD célèbre l’interprète qu’il fut. Et ce matin, c’est “La Bicyclette” que nous mettons à l’affiche du Tubes N'Co.

Yves Montand en 1968 © Getty / REPORTERS ASSOCIES

Il y a très peu de chansons qui encapsulent le bonheur sans mièvrerie.

Des chansons qui racontent des instants sans inquiétude... dont on rêve aujourd’hui.

Nous sommes donc en studio avec Montand. Yves Montand enregistre cette chanson en 1968. Ça se passe avant Mai. Et “la Bicyclette” passera sur les ondes pendant Mai-68.

Les programmateurs radio n’avaient pas beaucoup de nouveaux disques à se mettre sous la dent - déjà - et l’insouciance de cette chanson faisait contrepoint à Paris en feu.

Face aux pavés balancés dans les villes, on plongeait dans la campagne française d’antan. Parce que Paulette est un prénom d’avant.

Les paroles sont signées Pierre Barouh et ”La Bicyclette” est un récit d’enfance des années 1940. De confession juive, Barouh avait été envoyé en Vendée par ses parents. Là, il fut protégé des rafles organisées par la France du Maréchal Pétain.

La musique est signée Francis Lai, grand compositeur de musique de films. Ce qu’il faut de génie pour trouver cette ritournelle simple comme le vent.

Les arrangements sont signés Hubert Rostaing et Jack Laurel. Et il y a ces cordes, qui ont l’air de venir d’Europe de l’Est.

Francis Lai a commencé comme accordéoniste dans les baloches de Nice. Et là, au bal, on y est. Tout fabrique des images dans cette merveille. Alors bientôt, on voit la pente et on laisse filer les biclous.

Et puis il y a la malice de glisser quelques notes, pour faire tinter les sonnettes.

Yves Montand a suggéré à Pierre Barouh de changer la fin de son texte pour que cette chanson d’un peu plus de 2 minutes 30 se déroule sur une journée entière. Du petit matin au coucher du soleil.

Je crois que c’est la période où Montand chante le mieux. Il a 47 ans et il est au top de sa technique : un Sinatra de chez nous.

Et que de la nuance dans son chant. La mélancolie d’un homme et l’espoir d’un gamin, l'instant d'après.

"La bicyclette" est une chanson interprétée par un artiste né en Italie, écrite par un poète fils de juifs émigrés de Turquie et composée par un musicien d’origine italienne. Alors : elle est pas belle la France ?