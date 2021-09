Ce matin, Tubes N'Co est une chanson de Françoise Hardy. Elle s’intitule “La Question”. Nous sommes en 1971, Françoise Hardy forme un couple avec Jacques Dutronc depuis quatre ans. Et elle ne va cesser de chanter la souffrance et les espoirs déçus de cet amour-là.

Françoise Hardy en 1971 © AFP / COLLECTION CHRISTOPHEL © PHOTOTH

Artistes hommes et femmes confondus, peut-être que Françoise Hardy est la seule.

La seule à avoir bâti presque tout un répertoire autour de ce thème : le portrait d’une femme qui attend un homme qui lui échappe comme le vent.

Françoise Hardy décrit cette époque comme ça :

“On sortait, on dansait, on se saoulait, on se consolait”.

Et elles étaient trois.

Elle, Françoise. Son amie Léna. Et Tuca, une guitariste brésilienne exilée à Paris, que Léna lui a présentée.

Tuca et Françoise décident d’écrire ensemble un album entier qui va porter le titre de cette chanson : "La Question".

Tuca l’accompagne à la guitare et lui cisèle des mélodies, inspirées de la bossa nova.

Le feutré de la bossa nova : un idéal pour cette signature vocale-là.

Cette femme est la souffrance amoureuse. Et la sensualité en même temps.

A l’époque, 71, l’intervieweur star s’appelle Jacques Chancel.

Et dans l’émission "Radioscopie", Jacques met un point d’honneur à définir Françoise.

Premièrement...

Pas sûre qu’il s’agisse là d’un compliment.

Deuxièmement.

“Non mais dites–le moi franchement” s’agace Jacques. Et une heure durant Françoise Hardy refusera doucement le caractère définitif des affirmations de Chancel.

La chanson dont je vous parle ce matin, c’est idem : Françoise Hardy échappe à l’impudeur

Elle met pourtant à nu sa détresse amoureuse. Par la grâce de la bande son aussi.

Le drapé des cordes, joué par l’Orchestre de Paris. Arrangé par Raymond Donnez et Catherine Lara.

Finalement cette année 1971 est marqué par les albums de deux femmes qui racontent la vie intime de chacune d’entre elles.

Il y a “Blue”, de la canadienne Joni Mitchell.

Et il y a “la Question”, que Françoise Hardy a conçu Tuca.

A deux, elles inventent un folk inédit qui scelle leur amitié franco-brésilienne.

A deux, elles créent aussi la symphonie d’un amour toujours incertain.

Le disque ne rencontre pas de succès à sa sortie, mais de cette œuvre-là, Françoise Hardy dit :

“J’ai alors fait le choix de la liberté. La liberté de ne faire que ce que j’aime”.