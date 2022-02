Cette année, Philippe Katerine fête 30 ans de chansons et ce matin, Tubes N’Co est dédié à l’un de ses succès : “Louxor j’adore”, parue sur l’album "Robots après tout".

Nous sommes en 2005 et le Louxor existe encore. C’est une boîte de nuit de Clisson, en Vendée, dont le nom s’écrit L.O.O.K.S.O.R. Philippe Katerine l’a fréquentée en observateur inquiet et enthousiaste.

C’est une boîte de nuit de Clisson, en Vendée, dont le nom s’écrit L.O.O.K.S.O.R.

Philippe Katerine l’a fréquentée en observateur inquiet et enthousiaste.

C’est l’histoire d’un artiste qui fait un tube avec une voix qui ne coche aucune des cases habituelles de la séduction. Pas crooner, ni chanteur de bossa nova. Des registres que Philippe Katerine avait explorés jusqu’ici.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pas crooner, ni chanteur de bossa nova. Des registres que Philippe Katerine avait explorés jusqu’ici.

Mais là, dans le décor froid et acéré des sons électroniques, Katerine accouche d’une figure inédite dans l’histoire de la pop française : une Castafiore, au centre d’un dancefloor qui réunit toute la France.

Et on y ajoute ceux qui ont mis en scène et en sons cette chanson, à savoir : Renaud Létang et Chilly Gonzales.

Ils sont partis de ce motif, trouvé par Philippe Katerine. Un truc obsédant, flippant. Parce que dans “Louxor j’adore”, la convivialité de la piste se transforme en jeu du cirque. Et là, on ne serait plus dans une chanson pop. Mais dans un film de zombies.

Un truc obsédant, flippant.

Parce que dans “Louxor j’adore”, la convivialité de la piste se transforme en jeu du cirque.

Et là, on ne serait plus dans une chanson pop. Mais dans un film de zombies.

“Louxor j’adore”, c’est l’euphorie, qui vire à l’hystérie. Une chanson sur la cruauté de la foule, dans le clignotement des néons. C’est une chanson comme une arène, avec un DJ qui décide du destin des danseurs en levant le pouce, ou en le baissant...

C’est une chanson comme une arène, avec un DJ qui décide du destin des danseurs en levant le pouce, ou en le baissant...

Et personne ne croyait au succès.

Philippe Katerine rencontre donc un large public contre toute logique commerciale : le gars qui fait un tube avec des silences. Sur disque, “Louxor J’adore” n’a été conçue qu’avec des sons synthétiques, ou quasi.

Sur disque, “Louxor J’adore” n’a été conçue qu’avec des sons synthétiques, ou quasi.

Dans cette version pour la scène, Katerine et son groupe, rebaptisé “La Secte Humaine”, adoptent une autre philosophie : “les guitares en folies”. Au milieu de la foule, Katerine nous montre finalement l’exemple.

Au milieu de la foule, Katerine nous montre finalement l’exemple.

Rester unique, parce que comme le disait Charles Bukowski : “Quand tout le monde est pareil. Tout le monde est personne”.