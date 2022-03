Un appartement rue des Ternes, dans le 17° arrondissement, à Paris. Lui, c’est Claude, elle, c’est Sylvie. Ils sont mariés et s’engueulent une fois de trop. Alors elle claque la porte et se fait la malle. De cette scène de sa vie conjugale...Nougaro a donc fait une chanson : "Une petite fille".

Claude Nougaro n’est pas tout seul pour chercher Sylvie dans Paris.

Il est avec un copain. C’est Michel Legrand.

Quelques mois plus tard, au studio Blanqui, Legrand est au piano pour enregistrer le premier album de Nougaro et pour diriger ses musiciens

La mélodie d’"Une Petite fille" est composée par Jacques Datin. Legrand et sa bande en font leur affaire. Sur la pochette du 45 tours, on lit :

“Aucun des arrangements n’étant écrits à l’avance, l’impro a joué à 100%”

C’est peut - être pour ça qu’on a la sensation que la chanson s’écrit dans l’instant.

Pour nos oreilles.

Et surtout pour nos yeux.

Nous sommes en 1962, Truffaut, Godard and Co ont inventé le cinéma moderne. On appelle ça “la Nouvelle Vague”.

Et Nougaro leur emboîte le pas : il nous embarque pour une scène en extérieur nuit. Il y a la vitesse, l’urgence et des arrêts sur images.

Que du suspens.

Pas de couplet, pas de refrain mais un film de 2 minutes 10, qui défile plan par plan.

Et une voix qui détonne dans la France de 1962, habituée à twister en écoutant les yéyés.

Cette voix-là malaxe jazz, poésie française et bel canto.

“Une petite fille” va faire connaître Nougaro et son répertoire fait de cinéma, de rythmes et d’érotisme.

Il est brun et pas très grand. Il a les yeux sombres et 33 ans.

Dans cette chanson de rupture en action, il chante qu’il y a la vie. Il chante qu’il y a le temps.

“Et le moment fatal où le vilain mari tue le prince charmant.”

Tout de suite, Nougaro est renversant. Parce que charmeur. Et parce que perdant.