Georges Brassens est à l’affiche de Tubes N’Co ce matin. Et c’est Lino Ventura qui choisit le titre de la chanson : "Les Passantes", dans “Le Grand Echiquier”, une émission, avec des hommes en sous pull et veston. Là, ça rigolait. Mais Brassens déjà concentré, non.

Georges Brassens dans les années 1950 © Getty / Dominique BERRETTY

Les Passantes. Combien se sont reconnues en elles ?

Combien se sont reconnus dans ces hommes, comme Lino Ventura ou Georges Brassens qui les ont aimées... elles ?

♪ Je veux dédier ce poème À toutes les femmes qu'on aime Pendant quelques instants secrets

À celles qu'on connaît à peine Qu'un destin différent entraîne Et qu'on ne retrouve jamais ♪

Le père de Brassens était maçon et Georges disait construire ses chansons comme on construit des maisons. Celle-ci lui a pris 30 ans. Trente ans qu’il vivait avec ce poème, découvert chez un bouquiniste un jour de 1942 et enregistré en 1972.

Grâce à Brassens, on peut en prononcer le nom de l’auteur aujourd’hui encore : Antoine Pol. Et Brassens confiait :

“Ce poème des Passantes, c’est comme s’il me l’avait pris parce que c’est ce que j’ai vécu. Son regard admirable sur les femmes reste pour moi le plus grand poème de ma vie.”

En 1972, les femmes lèvent le poing. Le M.L.F existe depuis deux ans et Brassens a enfin trouvé la mélodie pour chanter toutes les femmes.

Tous ces amours inaboutis dont on sait qu’ils peuvent laisser une trace toute une vie.

Brassens s’accompagne à la guitare, comme d’hab. Mais elle sonne ici comme un filet d’eau.

Entre ensuite celle de Joël Favreau, qui donne l’impression de trouver les notes dans l’instant.

Et puis le débit de Brassens. Celui d’un gars pour qui chanter n’était pas prévu. Aucun effet. Que de la pudeur. Et cette scansion familière que tous les paternels de France ont imitée en conduisant, avec les mômes calés sur la banquette arrière.

Cette scansion à nulle autre pareille est enveloppée dans la courbe d’un ruban : c’est Pierre Nicolas qui joue de la contrebasse avec l’archet.

Brassens voulait peu d'arrangements pour ces chansons, considérant que :

“quand on chante pour les copains, un orchestre n’est pas planqué dans le placard”.

En 2018, Charlotte Abramow, vidéaste de 25 ans et notamment réalisatrice des premiers clips d’Angèle, utilise “Les Passantes”.

Et la voix de Brassens, disparu il y 50 ans, est associée aux visages de cette fin des années 2010 pour la Journée Internationale des Droits des femmes.

La rareté de ces mots clairs, dans le brouhaha ambiant.

“Les Passantes” est une chanson qui fut traduite en 18 langues.