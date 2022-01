"Heureux ensemble" ou "Happy together" en V.O, un morceau qui a 55 ans. Malgré ce que ce titre implique, selon Gary Bonner (qui a écrit la chanson avec Alan Gordon), la chanson évoque un amour non partagé...

Le groupe "The Turtles" (1968) © Getty / GAB Archive

"Toi et moi / Moi et toi". Simple. Basique.

Avec ces quelques mots d'amour The Turtles sont devenus n°1. C’était le printemps 1967.

Le duel de l’époque oppose les tortues aux scarabées : The Turtles contre The Beatles. Les Beatles cartonnent avec “Penny Lane”, où ils chantent la nostalgie de leur enfance. Et les Turtles les détrônent ! En imaginant un futur enchanté.

La télé allait passer à la couleur. Et ce refrain, c'est du technicolor.

Une chanson dont personne ne voulait au départ

Tous les groupes tendance de l’époque l’ont refusée sauf Howard Kaylan et Mark Volman, duo pilier des Turtles. A l’origine, “Happy Together” est un morceau écrit par un autre groupe qui s’appelait The Magicians. Dans leur version originelle, il n’y avait qu’une guitare. Et une voix. Mais avec les Turtles...

Il y a d’abord cette cadence, comme une marche militaire. Déjà, pour une chanson d’amour, c’est bizarre. Mais après... Magie de la pop de ces années-là : partis d’une marche militaire, on passe à la fanfare d’une fiesta. Quand soudain : c'est une symphonie de poche.

“Happy Together”, ou l’art de transformer l’essai

“Happy together”, ou le génie d’une orchestration signée Chip Douglas. La partition des harmonies vocales, c’est lui aussi.

C’est comme si ça disait : “ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants”.

Et Howard Kaylan, chante : “Quand tu es avec moi chérie, les cieux sont bleus pour toute la vie”.

“Happy together” ce serait l’hymne des sixties : la gaieté, le soleil de Californie, l’insouciance, tout ça.

Mais même si Howard Kaylan chante l’amour, c’est pas garanti. Les paroles disent bien que cette histoire est surtout un rêve.

En fait, c’est comme pour le Père Noël, y’a des matins où on a envie d'y croire en répétant “happy together et papapapa” ad lib.