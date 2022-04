“Brel, l’album de sa vie”, c’est le titre d’un coffret de cinq CD à paraître le mois prochain. Et parmi les cent chansons rassemblées dans ce coffret, Tubes N’Co a choisi “Les Bourgeois”, parue en 1962.

Jacques Brel, ici en 1972 © Getty / Gijsbert Hanekroot

“J’ai peur de moi. J’ai peur de devenir un vieux triste, aigri. Il faut que je sois vigilant”.

C’est ce que disait Jacques Brel à la radio diffusion française, il y a 60 ans précisément.

L'année de cette déclaration, 1962, Brel publie un album entier qui porte le titre de cette chanson : “Les Bourgeois”.

Plus qu’une chanson, c’est une pièce de théâtre en musique

En moins de trois minutes, Brel condense le temps. Il fait défiler des décennies. C’est l’histoire de trois hommes qui vieilliront mais qui sont d’abord dans l’arrogance de leur jeunesse.

♪ Et quand vers minuit passaient les notaires

Qui sortaient de l'hôtel des Trois Faisans

On leur montrait notre cul et nos bonnes manières

En leur chantant Les bourgeois c'est comme les cochons

Plus ça devient vieux plus ça devient bête

Les bourgeois c'est comme les cochons

Plus ça devient vieux plus ça devient... ♪

… “con”, Brel l’a d’abord chanté, à haute et intelligible voix. Mais la radio française des années 1960 a la censure facile et la chanson pourrait être frappée d’interdiction. Les points de suspension sont bien plus habiles et efficaces de toute façon. C'est par son absence que le mot attire l’attention. En complices, on complète le refrain dans nos têtes.

La bourgeoisie, Brel connaît bien le dossier : il est né dedans

Mais plutôt que d’intégrer l’usine familiale de cartonnerie, qui lui garantissait un avenir sûr, il a choisi l'aventure de l’écriture et de la chanson. Il dit :

Les bourgeois, c'est une forme de matérialisme. C'est une forme de... tout ce qui tue le rêve. C'est la sécurité. Il faut penser à plus tard. C'est ce qui fait les vieux.

Or en 1962, grâce au baby-boom d’après-guerre, la jeunesse commence à prendre le pouvoir. Et elle plonge à fond dans la société de consommation.

En 1962, Brel a 33 ans et il chante sa trouille de l’embourgeoisement. Il n’est ni au-dessus, ni en-dessous des bourgeois dans cette chanson : il est avec. Il est féroce contre eux et contre lui-même.

Cette musique de tango est composée par Jean Corti. Et François Rauber signe les arrangements, avec ce refrain de fanfare, qui fait gaudriole. On voit encore mieux ces gars, bouteille à la main et le cul à l’air.

Avant même que le texte ne déroule la suite de l’histoire, la musique anticipe le changement de décor

L’accordéon populaire laisse la place à un clavecin de salon.

♪ Le coeur au repos

Les yeux bien sur terre

Au bar de l'hôtel des Trois Faisans

Avec maître Jojo

Et avec maître Pierre

Entre notaires on passe le temps ♪

Passés du bistrot de la mère Montalant à l’hôtel des Trois faisans.

Ce nom et le changement de diction de Brel fabriquent encore des images : on a désormais dans l’œil les trois gars du début, devenus des clients ventripotents.

♪ Et c'est en sortant vers minuit, Monsieur le Commissaire

Que tous les soirs de chez la Montalant

De jeunes "peigne-culs" nous montrent leur derrière

En nous chantant "Les bourgeois c'est comme les cochons

Plus ça devient vieux plus ça devient bête

Disent-ils, Monsieur le Commissaire

Plus ça devient vieux plus ça devient, ça devient..." ♪

L’album “les Bourgeois” est le premier que Brel publie sous le label d’Eddie Barclay, un fils de bistrotier qui a inventé le show-biz à la française. Ils ont pourtant vécu une amitié indéfectible et ont brûlé bien plus que leurs 20 ans.

