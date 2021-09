Le deuxième album de MC Solaar est réédité aujourd’hui même et ce matin, nous revenons aux origines de son succès avec la chanson “Bouge de là”.

C’est l’été. Et il est à la poste, pour un petit boulot. On est en 1990. Claude M’Barali dit MC Solaar a 21 ans.

Et donc cet été là, dès qu’il a le temps, il retrouve Christophe Viguier dit Jimmy Jay, qui a gagné 600 000 francs au loto.

Jimmy Jay investit une partie de la somme dans un studio. Et ils enregistrent une maquette : la déambulation d’un gars parti du Val de Marne.

Si le rap est à la jeunesse des années 2010 et 2020 ce que le rock’n’roll fut à la jeunesse des années 60, en 1990, faire un tube avec un rap et en français...ils n’y pensaient pas.

Sur les ondes, il y avait une station qui diffusait du rap : Radio Nova.

Il y avait une émission : “Deenastyle”.

En 1989, Solaar y passe pour cette toute première version de “Bouge de là”.

Cette même année, 1989, Mata Ace, rappeur New Yorkais, publie le titre “Me And The Biz” et ça fait...

Le motif, qui tourne en boucle derrière, vient lui-même d’un morceau anglais cette fois, sorti dix-sept ans plus tôt. Et ça fait...

Là, nous sommes donc en 1972.

La chanson s’intitule “The Message”, le groupe s'appelle Cymande, soit huit gaillards qui viennent des Caraïbes.

Alors. On récapitule.

Le premier tube de rap français vient de l’écoute d’un morceau américain, lui-même issu d’un titre anglo-caribéen.

Et ça donne, la bande son des tribulations d’un francilien à Paris.

Même ma mère, comprenait ce qu’il rappait Solaar. C’est dire si avec ce morceau, le rap allait entrer dans les oreilles des non initiés.

C’est Philippe Ascoli, alors jeune directeur artistique chez Polydor, qui va signer Solaar pour un disque. Il raconte qu’à l’époque, Polydor n’en avait rien à cirer. MAIS...

… ça va marcher.

Et Philippe Ascoli ajoute :

“Je suis heureux d’avoir lancé un artiste noir qui entre au top 50. Le premier, bien des années après Henri Salvador”.

Ce morceau de MC Solaar scelle aussi la rencontre entre Hubert Blanc-Francard et Philippe Zdar, deux des garçons qui vont écrire l'épopée de la musique électronique française. Mais c’est une autre histoire. Que je vous raconte demain.