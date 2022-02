Frank Sinatra est à l’affiche de "Tubes N'Co" ce matin avec la chanson “It Was A Very Good Year”, une ode aux différentes étapes de la vie.

Nous sommes au printemps 1965. L'enregistrement de "It Was A Very Good Year" est terminé et Sinatra demande combien de temps dure la chanson. Il pariait sur trois minutes et vingt secondes, et finalement, c’est plus de quatre. Un peu plus de quatre minutes pour faire défiler les quatre saisons d’une vie. L’homme que fut Sinatra à 17 ans d’abord, puis à 21, puis à 35, puis à 50, l’âge qu’il avait cette année-là.

Pour chaque étape de sa vie, il y a cette phrase qui revient comme un refrain : "It was a very good year", "Ce fut une bonne année", comme on le dirait d’un bon vin.

Pour chaque âge, l’évocation de femmes qu’il a connues : des filles de la banlieue de New York où il est né, jusqu’aux créatures richissimes qui l’emmenaient en limousine. L’alcool, les femmes, donc : tout Sinatra.

Pourtant, le texte n’est pas de lui mais d’Ervin Drake. "It Was A Very Good Year" est un morceau passé inaperçu et Sinatra a eu le talent de le dénicher.

La chanson fut créée quatre ans plus tôt, en 1961, par un groupe folk, The Kingston trio. Avec Bob Shane pour chanteur.

Sinatra donne une version définitive de cette chanson parce que lui a l’expérience de ses 50 ans. Parce qu’il a perdu l’arrogance de la jeunesse.

C'est l’histoire d’un homme déchu plusieurs fois, mais qui n’a jamais cessé de renaître

Il a survécu aux scandales de ses copinages avec la mafia. Il a survécu aux jeunes “crétins du rock”, comme il disait, qui l’ont ringardisé un temps. Il a survécu à une histoire d’amour destructrice avec Ava Gardner.

Sinatra fait entrer cette chanson dans l’Histoire par la nostalgie et la sensualité qu’il met dans sa voix. Cinquante piges d'accord, mais cet homme chante comme s’il vous invitait dans son lit. Il fait couler les voyelles et on pense à une chute de reins.

Le morceau est arrangé par Gordon Jenkins. Son orchestration épouse la dramaturgie de la chanson jusqu’à ces vers ultimes où Sinatra chante : “A présent, les jours raccourcissent, je suis à l’automne de ma vie. Et je la vois comme un grand cru”

Un an plus tard, 1966. Sinatra est sur la scène du Sands. Un casino de Las Vegas où il est comme chez lui. En quatre minutes, il a répété : “toutes les années sont belles ! ”. Mais ce qu’il n’a pas dit et qu’on entend quand même, c’est cette phrase de Bette Davis : “vieillir, c’est pas pour les mauviettes”.