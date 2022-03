Ça fait un quart de siècle qu’est sorti "L’Ecole du micro d’argent”, album phare du rap français, signé du groupe marseillais IAM. Et ce matin, le morceau, “L’Empire du Côté Obscur” est à l’affiche.

Ça ne commence pas à Marseille, mais 20.000 lieues sous les mers.

C’est avec un extrait du livre-disque “20.000 lieues sous les mers”, d’après Jules Verne, qu’IAM passe à l’attaque.

Des abysses...

Des abysses, disais-je, on passe à la stratosphère.

De Jules Verne à Star Wars.

Même pas vingt secondes de morceau et déjà deux réfs : un écrivain français du XIX° + un film américain du XX° pour un space opéra, fin de siècle.

Nous sommes alors en 1997, IAM publie déjà son quatrième album. Une nouvelle génération de rappeurs déboule et le groupe de Marseille ferait déjà figure d’anciens.

En plus, ils ont commis un tube, “Je danse le Mia”. Or, faire du rap commercial, prétendue concession au système, c’était alors l’insulte suprême. Et oui, c’était un autre siècle.

L'ambition de ce morceau, comme de tout l’album sur lequel il figure, est de dissiper les malentendus.

IAM commit un tube chanté dans les campings. Ok. Mais de MIA 2, il n’y aura point.

L’heure est à la pulsation qui bastonne et au ton martial.

En 1997, le Rassemblement National porte le nom de Front National et le président du parti s'appelle Jean-Marie Le Pen.

Le FN dirige alors trois villes, et les législatives se profilent.

D’aucuns ont lu dans “l’Empire du côté obscur”, un avertissement d’IAM contre la progression de l’extrême-droite. La position du groupe ayant toujours été claire à ce sujet.

Pour ce texte, en particulier, les deux auteurs, Akhenaton et Suirik’n ont déclaré que leur propos était plus large : un plaidoyer pour la nuance.

Le côté obscur n’est pas forcément celui qui est désigné : étrangers, rappeurs, gamins des cités, etc...

Star Wars a marqué une génération toute entière. Et IAM puise dans cet univers depuis ses débuts.

Pour la musique de “l’Empire du côté obscur”, il était donc question d’utiliser “La Marche Impériale” composée par John Williams pour Stars Wars.

Mais Williams a dit non.

Alors le groupe utilise cette partition pour quatuor à cordes, parue en 1994 et composée par Graham Preskett, par ailleurs auteur de musiques de films.

Jules Verne, des livres disques pour enfants, Star Wars, Marseille et un quatuor à cordes = le rap français pour un nouveau siècle.