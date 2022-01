En 1974, aux Etats-Unis, Richard Nixon doit démissionner suite au scandale du Watergate. Le monde vit le contrecoup d’un choc pétrolier. Crise politique, économique. C’est dire si la planète est habitée par un désir de fête. Et le disco en sera la B.O. avec "Never Can Say Goodbye" de Gloria Gaynor.

La traduction de cette chanson présentement interprétée par Gloria Gaynor va être assurée par notre spécialiste des relations internationales : Pierre Haski.

♪ "Every time I think I've had enough I start heading for the door There's a very strange vibration Piercing me right through the core It says "turn around you fool, you know you love her more and more" Tell me why (tell me why) Is it so ?" ♪

("Chaque fois que j'ai eu l'impression d'en avoir eu assez, et que je me dirige vers la porte, il y a une vibration très étrange qui me transperce jusqu'au plus profond de moi-même. Cette vibration me dit 'Fais demi-tour idiote! Tu sais que tu l'aimes de plus en plus' Dites-moi pourquoi est-ce ainsi")

Il est donc clairement question d’une rupture amoureuse nécessaire. Mais impossible. Et c’est précisément la magie de la bande son qui transforme la douleur de ce cœur brisé... en jouissance festive.

Parce qu’au départ, “Never Can Say Goodbye” n’a rien d’une pulsion de fête.

C’est une balade. Et son tout premier interprète a 12 ans. Il s'appelle Michael Jackson et il est accompagné par ses frères. Ce sont les Jackson Five. Nous sommes alors en 1971.

Et la même année, “Never Can Say Goodbye” vit une première mutation avec Isaac Hayes, musicien, producteur et chanteur qui en livre une version à la sensualité moite.

Avec Isaac, les voyelles sont des draps de soie. C’est l’orchestration spectaculaire des cordes, signée Harold Wheeler, plus la voix de Gloria Gaynor, plus l’accélération du rythme, qui vont faire de ce titre une balise du disco.

“Never Can Say Goodbye” en est même le premier tube officiel.

Parce que c’est la première chanson à être n° 1 du top disco. Un classement créé en 1974, qui reconnaît donc officiellement le disco comme un registre musical à part entière.

Gloria Gaynor, venue du chant gospel en fut la première diva. Et c’était partie pour une utopie musicale et festive... dont on a besoin aujourd’hui encore.