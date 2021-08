Ecrite en 1966 par Ashford & Simpson, "Ain't no Mountain High enough" est popularisée en 1967 par Marvin Gaye & Tammi Terrell pour le label Tamla de Motown. Tous les deux vont apporter une nouvelle sophistication et une autre musicalité au label Motown.

“Ain’t no mountain high enough” par Tammi Terrell et Marvin Gaye © Getty / GAB Archive/Redferns

Marvin Gaye est déjà une star de la maison Tamla Motown, label de musique soul installé à Détroit. Et Tammi Terrell fut la vedette féminine de la James Brown Revue et elle a sorti quelques disques en solo, passés plutôt inaperçus. Ain’t No Mountain High Enough va la révéler.

Si on écoute uniquement sa voix et quelques cordes, l’arrivée de Tammi Terrell est annoncée par une harpe de conte de fées. Les paroles sont signées Nickolas Ashford. La musique est composée par Valérie Simpson. Tous les deux vont apporter une nouvelle sophistication et une autre musicalité au label Motown. Ça tient notamment aux cordes.

La rediffusion de cette chronique du 04 septembre 2020 est à réécouter ici.