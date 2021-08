"Georgia On My mind" est une reprise d’une bluette écrite et composée par Hoagy Carmichael et Stuart Gorell en 1930, l’année de naissance de Ray Charles. Il la reprend en 1960 et en fait un symbole de lutte contre la ségrégation raciale.

La rediffusion de cette chronique du 26 février 2021 est à réécouter ici.