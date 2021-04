Chanson écrite à l'origine par Big Mama Thornton, "Ball and Chain" est le tournant qui fera de Janis Joplin une star internationale, puissante et incontestée, sur la scène du festival de Monterey en Californie, le 17 juin 1967, le premier grand festival rock de l’Histoire.

Janis Joplin au festival de Monterey en 1967 © Getty / Paul Ryan/Michael Ochs Archives

Rediffusion de la chronique du 06 mars 2020 à réécouter ici.

Janis Joplin interprète cette chanson en plein Summer Of Love, promesse d’une libération sexuelle. Or, on peut traduire ce titre "Ball and Chain", par « Le Boulet et La Chaîne ». C'est le récit d’une femme qui dit que l’amour d’un homme, et pour un homme, la met à terre. Le chant d’une souffrance et d’une révolte en même temps.