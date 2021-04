Aujourd’hui, France Inter consacre une journée spéciale à Christophe, disparu il y a un an jour pour jour. Et ça commence avec un Tubes N’Co, dédié à la chanson “Les Mots Bleus”, sortie en 1974.

Un livre de Christophe vient de paraître sous le titre “Vivre la nuit, rêver le jour”. Ce sont des souvenirs qu’il raconte par fragments.

Au début d’un chapitre qui s’intitule Le fétichiste, il écrit :

Souvent, on m’a demandé comment je faisais pour tomber les filles. Mais si je dévoile mes secrets, on va me les piquer.