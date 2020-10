Récompensé aux Victoires de la Musique en 1994 puis en 2005, cette "Foule sentimentale" revient dans notre Tubes N'Co.

"Foule sentimentale" d'Alain Souchon, une chanson de colère d'autant plus efficace qu'elle ne brandit aucun étendard © AFP / Alain Jocard

Une rediffusion à retrouver ici.

Extraits.

"Oh la la la vie en rose..."

Ce n’est pas Laurent Voulzy qui a composé la musique de « Foule sentimentale », c’est Alain Souchon lui-même. Et le refrain de ce morceau étalon de la chanson française sonne américain. Parce que Souchon l’attaque, accompagné d’une guitare qui fait penser aux harmonies de la musique country.

Foule sentimentale

On a soif d'idéal

Attirée par les étoiles, les voiles

Que des choses pas commerciales

Cette guitare qui vient pleurer en fond, c’est l’œuvre de l’arrangeur Michel Cœuriot .

« Foule sentimentale, c’est de la propagande de contrebande » comme dirait Brassens. Une chanson de colère, d’autant plus puissante qu’elle n’est pas tonitruante, qu’elle ne brandit aucun étendard. Souchon est à l’abri de la naïveté, alors que c’est ce mot là qu’on associe aux gens qui discourent sur un idéal.



Aujourd'hui on ne peut plus aller au concert, et pourtant c'est là que l’expression « vivre ensemble », ces mots de la communication politique, prennent tout leur sens. Quand vous êtes dans la fosse, les yeux levés vers la scène, et que vous chantez un refrain dédié à la foule anonyme. Ce genre de moment, vous êtes heureux d’en faire partie.