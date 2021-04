Le 11 Mai prochain, cela fera 40 ans que Bob Marley a disparu et nous mettons la chanson "Is This Love" à l’affiche de Tubes N'Co ce matin. Ce morceau, enregistré à Londres en 1977, deviendra un tube planétaire, et sera dans l’album "Kaya" un an plus tard.

Printemps 1977. Bob Marley est en exil à Londres après avoir été la cible d’un attentat chez lui à Kingston, en Jamaïque. A ce jour, les commanditaires restent inconnus.

Printemps 1977. Bob Marley est aux Studios Island de Basing Street. Les morceaux qu’il enregistre racontent sa colère et sa foi. Mais alors qu’il se remet des deux blessures par balles qui ont failli lui coûter la vie, Marley compose aussi parmi ses plus belles chansons d’amour. “Is This Love” appartient au répertoire romantique du Marley de ces années-là.

LE grand amour de Bob Marley s’appelle Cindy Breakspear. Elle est canadienne, elle a grandi en Jamaïque et elle incarne les beaux quartiers quand lui, vient du ghetto. Et les journaux présentent le couple avec cette titraille : “La belle et la bête”.

“Est-ce que c’est ça l’amour ?” Une question que Marley se pose à lui-même, comme s’il le recevait pour la première fois.

“Est-ce que c’est ça l’amour ?” Il donne la réponse à la fin du morceau. Et il la livre avec une tension qui contredit l’image nonchalante qu’on se fait du reggae.

Désormais, je sais que j’ai la volonté et la capacité de t’aimer. Je te dévoile donc toutes mes cartes.

Et voilà que ce messager de la communauté rasta déclare son amour pour une blanche, élue miss monde 76, apparue à moitié nue à la télé. Et voilà que le guerrier qui donne une voix aux humiliés baisse les armes devant une femme.

Et maintenant, on entre dans le studio Island où Marley enregistre avec ses musiciens. Il y a les Ies "Threes", ses trois choristes : Marcia Griffith, Judy Mowatt et Rita Marley.

Donc il faut quand même imaginer le truc : Rita fait les chœurs dans une chanson où son mari déclare son amour pour une autre.

Se sont ajoutées la basse et les percussions, fondamentaux du reggae, assurés ici par les frères Barrett.

Arrive Tyrone Downie avec ses claviers. La guitare de Junior Marvin. Et des cuivres, qui disparaîtront dans la version finale.

Is This Love figure sur l’album "Kaya", déprécié par certains, parce que jugé trop commercial. C’est vrai que le disque était fait pour accrocher la bande FM. Mais Marley n’y a pas perdu son âme. La suite, je vous la raconte demain, mais d’ici là “Souriez, c’est vendredi !"