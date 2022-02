Eric Zemmour, candidat, soutenu par le parti Reconquête!, à l'élection présidentielle, est l'invité de la matinale spéciale de France Inter, Un candidat face au 7/9.

Eric Zemmour à Lille © AFP / SAMUEL BOIVIN / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Populisme

"Je pense que nous vivons le temps du retour des nations et des peuples" explique Eric Zemmour. Selon lui, "la démarche d' Emmanuel Macron est surannée, ringarde"

Il n'a pas lu Steve Banon, mais Eric Zemmour dit "je n’appartiens pas à une internationale populiste". Il définit le populisme comme "le cri des peuples qui ne veulent pas mourir". "Je suis le candidat du peuple français qui ne veut pas mourir".

Parmi les dirigeants étrangers, "Boris Johnson est celui dont je me sens le plus proche"

La France et la Russie

Alors qu'Emmanuel Macron se rend en Russie, Eric Zemmour estime que le président français "a raison d'y aller même si c'est un peu tard". Toutefois, il considère que "Poutine n'a pas confiance en lui", car il a " gâché de bonnes idées, Poutine à Versailles, ça avait de la gueule".

"Emmanuel Macron a gâché ses chances avec la Russie, il a gâché de bonnes idées. Recevoir Vladimir Poutine à Versailles était une bonne initiative, mais comme d'habitude Emmanuel Macron a tout gâché parce qu'il fait tout et son contraire."

Selon le candidat de Reconquête !, "Il faut un accord pacifié et pacifique et pour cela il y a une condition simple : s'engager à ce que l'Ukraine ne rentre jamais dans l'Otan".

Eric Zemmour dénonce la stratégie américaine qui consiste à "asservir l'Europe occidentale", et "séparer l'Allemagne et la France de la Russie", "c'est la constante de la politique américaine, il ne faut pas qu'on tombe dans ce panneau", ajoute-t-il.

"Vladimir Poutine est un patriote russe. Il est légitime qu'il défende les intérêts de la Russie (...). Les Américains ont beaucoup fait pour provoquer Poutine."

"Emmanuel Macron est tout le temps confit en repentance en disant que la colonisation a été un crime contre l'humanité, etc. La colonisation est un fait d'humanité : tous les humains ont été colonisateurs ou colonisés."

La France en Afrique

Concernant la présence des soldats français au Mali et plus généralement sur la politique de la France en Afrique Eric Zemmour explique : "Moi je ferai exactement le contraire d'Emmanuel Macron en Afrique,

Je ne donnerai plus de leçon de démocratie aux régimes Africains (… ). Je ne me repentirai de rien. La colonisation est fait d'humanité, tous les humains ont été colonisateurs ou colonisés (...). Je serai très ferme sur l'immigration, et pour tous les pays comme le Mali (...°, je serai hyper ferme".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La sécurité en France

Eric Zemmour envisage la suppression de la loi SRU. Le dispositif SRU qui oblige certaines communes à disposer d'un nombre minimum de logements sociaux.

"Tout le monde sait aujourd'hui, sauf peut-être dans ce studio (...), que les HLM sont des terres d'islamisation. En supprimant la loi SRU et en réservant les HLM aux Français, je rends service aux classes populaires françaises."

"Aujourd’hui les policiers sont des cibles, des gibiers pour toutes les racailles de ce pays", dit Eric Zemmour. Les policiers "sont l’objet d’une lutte qui les dépasse, la guerre de civilisation", a-t-il ajouté. Le candidat d'extrême-droite a défendu ses propos tenus devant les policiers du syndicat Alliance et leur "monopole de la violence légitime".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Aujourd'hui, les policiers sont des cibles, un gibier, pour toutes les racailles de ce pays. Ils sont les objets d'une lutte qui les dépasse, une guerre de civilisation. Il ne peut pas y avoir deux civilisations sur un même territoire."

"La défense excusable est dans le droit suisse : avec ce principe, le juge appréciera si une défense est excusable. Et la présomption de légitime défense n'est que pour les policiers, qui aujourd'hui ne peuvent pas se défendre."

"Roubaix, aujourd'hui c'est l'Afghanistan à deux heures de Paris"

"Évidemment qu'il y a des Français de confession musulmane et évidemment qu'ils sont mes frères, ils sont français, s'ils acceptent de vivre à la française" explique Eric Zemmour.

"C'est donc aux musulmans de faire un pas vers la France, de faire des accommodements raisonnables"(...)

"Mais ce que je dis c'est que par exemple, à Roubaix, aujourd'hui c'est l'Afghanistan à deux heures de Paris". "Et il n'y a pas que Roubaix" dit Eric Zemmour, il y a "Trappes Viry Chatillon Vitry, toutes les banlieues".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Aujourd'hui quand il y a une grosse communauté musulmane, on se retrouve avec l'Afghanistan"

Selon le candidat, "les français de confessions musulmane doivent vivre à la française et ne pas considérer que la charia est supérieure dessus des lois de la république".

"Et comme la loi du nombre est importante" ajoute-t-il, "il faut arrêter les flux migratoires à zéro"

Réchauffement climatique ou grand remplacement

La situation économique, le réchauffement climatique, la baisse de niveau de l'éducation, tout cela ne passerait pas avant la question de l'Islam ?

"Je conteste nullement le réchauffement climatique. Je dis simplement que la France représente 1% de ces émissions de CO2. Nous n’avons pas à sacrifier l’industrie française sur l’autel de la lutte contre le réchauffement climatique."

"Il y a un problème majeur, qui est le grand remplacement du peuple français par une autre civilisation. Quand on sera remplacés, il n'y aura plus d'autres problèmes. Pour moi ça c'est le problème majeur".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sa stratégie environnementale penche en faveur du nucléaire : "On arrête l’éolien. L’éolien est une catastrophe. Il faut donc favoriser le nucléaire" estime le candidat Reconquête ! à la présidentielle. Il souhaite construire 14 centrales nucléaires.

"Les éoliennes sont une énergie à la fois très laide, et très intermittente, qui nous pousse à aller chercher du gaz et du charbon. J'annulerai la fermeture programmée de 12 centrales nucléaires."

Les soutiens d'Eric Zemmour

Une auditrice l'interroge sur le discours de haine. Eric Zemmour répond "je fonde tout sur l'amour de la France". "On ne fonde rien sur la haine, au contraire, je fonde tout sur l’amour de la France", a affirmé Eric Zemmour, "Je ne hais personne" mais s'il était élu président, "nous ne donnerons plus le produit de la solidarité nationale aux étrangers" comme le RSA ou les allocations logement, a-t-il ajouté.

"Il n’y a pas de nazis dans mon équipe. Il faut arrêter avec cette insulte idiote. Il y a une différence entre moi et ces gens. Je suis dans la tradition gaulliste." estime Eric Zemmour pour répondre à une note diffusée par l'équipe de Valérie Pécresse dénonçant les sympathies nazies dont il bénéficie. Il se réclame de la tradition gaulliste.