Marine Le Pen est l'invitée de la matinale spéciale #Elysée2022, les candidats face au 7/9.

Marine Le Pen dans le studio de France Inter © Radio France

Marine Le Pen affrontera au second tour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Depuis dimanche, de nombreuses personnalités politiques ont appelé à voter pour le président sortant ou à faire barrage à Marine Le Pen. C'est le cas du candidat Insoumis, Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, elle pointe "le comportement de Jean-Luc Mélenchon". "Il a été une source de grand étonnement. Il a été plus dur il y a cinq ans face à un Emmanuel Macron virtuel qu'un Emmanuel Macron réel."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Je n'ai aucune confiance en Emmanuel Macron"

Au sujet de la réforme des retraites, Marine Le Pen l'affirme, "je n'ai aucune confiance en Emmanuel Macron et encore moins à dix jours du second tour.' "Il ira au bout de cette obsession de la retraite à 65 ans." Le président sortant s'est dit ce lundi ouvert à une éventuelle modification de sa proposition de départ à 65 ans. La candidate RN y voit "une manœuvre pour atténuer l'opposition des électeurs de gauche."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Une majorité de Français ne veut plus de l'UE"

Au sujet de l'Europe, Marine Le Pen l'assure : "Une grande majorité de Français ne veut plus de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. L'Europe, je ne la conteste pas ; qu'il y ait des collaborations, bien sûr. Mais ça ne peut pas se faire contre la volonté des peuples"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Le voile est un uniforme islamiste et pas un uniforme musulman"

Marine Le Pen souhaite interdire le port du voile. D'après elle, "le voile, il isole et ceux qui ne le portent pas subissent des pressions. Le voile est un uniforme islamiste et pas un uniforme musulman. C'est l'uniforme d'une idéologie et pas d'une religion."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En cas de victoire, pas d'Eric Zemmour dans son équipe

Si Marine Le Pen l'emporte, de qui sera composée son équipe ? Une chose est sûre, Eric Zemmour "n'est pas une possibilité". En tout cas, elle prévient "J'ai toutes les équipes qu'il me faut, je pourrais m'en constituer quatre ou cinq. Je sais qui sera mon Premier ministre, mais je ne vous le dirai pas, parce qu'on ne vote pas pour un ticket."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Je suis probablement la plus respectueuse de la démocratie"

Interrogée par une auditrice, Marine Le Pen l'assure, "je suis probablement la plus respectueuse de la démocratie et la plus attentive aux libertés individuelles." La candidate s'engage à mettre en place "le référendum d'initiative populaire".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Autre annonce faite par la candidate RN, sa volonté de "rétablir un impôt sur la fortune financière", dont sera exclue "la résidence principale ou unique."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un programme économique "très raisonnable"

Sur son programme économique, "il est très raisonnable. Il est fondé sur des principes très divergents de celui de monsieur Macron."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Je souhaite que l'on investisse massivement dans l'hydrogène"

Sur le plan environnemental, "je souhaite 75% de nucléaire mais aussi l'hydroélectricité. Je souhaite que l'on investisse massivement dans l'hydrogène." "On a fermé Fessenheim, et contrairement à ce que dit Emmanuel Macron ce n'est pas pour des questions de sécurité. C'est donc pour des raisons idéologiques qu'on l'a fermée."