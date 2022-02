Fabien Roussel, candidat PCF à l'élection présidentielle, est l'invité de la matinale spéciale de France Inter. Un candidat face au 7/9.

Fabien Roussel © AFP / BERTRAND GUAY / AFP

Le Parti Communiste Français présente un candidat à l'élection présidentielle pour la première fois depuis 15 ans. "Je revendique le droit au bonheur et je dis même que le bonheur c'est contagieux. On a eu trop depuis 20 ans de réformes punitives. Je dis basta. Je veux des réformes heureuses."

Un programme : "La France des jours heureux"

Je veux dire aux français que l'argent est là. Il coule à flot pour certains, mettons-le au service du développement humain et de la planète.

Fabien Roussel ne cite pas le mot "communisme" dans son programme. "Le communisme c'est la justice sociale, fiscale, le sens du partage et de la solidarité. Le respect de la dignité humaine, pour tous ceux qui travaillent."

C'est le cœur de mon combat, défendre la France qui travaille, la France de la bonne paye, de la dignité.

Le candidat à l'élection présidentielle dit vouloir "incarner une France populaire, généreuse et solidaire".

Tensions en Ukraine : "Il n'y aura pas de sécurité en Europe sans garantir la sécurité du peuple russe"

S'il était élu, Fabien Roussel dirait "à Vladimir Poutine, qu'il n'y aura pas de sécurité en Europe sans garantir la sécurité du peuple russe. C'est réciproque."

Je dirais à Vladimir Poutine que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN n'est pas d'actualité.

"Il faut le verbaliser, puisque c'est une demande de Vladimir Poutine." Fabien Roussel prône la "désescalade". "Il faut faire des signes de part et d'autre pour démilitariser cette zone."

Je ne suis pas quelqu'un qui défend la politique de Poutine, la diplomatie ce n'est pas parler seulement avec ses amis.

Sortie de l'OTAN et dissuasion nucléaire

Fabien Roussel souhaite que la France sorte du "commandement intégré de l'OTAN". Il milite par ailleurs pour la fin de la politique de la 'dissuasion nucléaire' : "Je milite pour que la France prenne le leadership pour que nous signions le traité d'interdiction des armes nucléaires. C'est un désarmement multilatéral que je souhaite".

Une Europe des Nations ?

Fabien Roussel souhaite se démarquer de Marine Le Pen, qui prône elle-aussi une "Europe des Nations". "On n'a rien à voir sur la France repliée sur ses frontières, le Brexit."

Je veux reconstruire une France forte avec des liens forts avec chaque pays et chaque peuple.

"Ce n'est pas à cause de l'immigration qu'il y a 6 millions de chômeurs en France"

"Ce n'est pas à cause de l'immigration qu'il y a 6 millions de chômeurs en France", défend Fabien Roussel. "Notre pays est aussi riche et fort de ses échanges avec les autres pays".

Aujourd'hui, l'immigration correspond à environ 250 000 entrées en France chaque année. "Nous avons une politique de droit d'asile, que nous souhaitons élargir, notamment l'immigration liée au défi climatique, comme au Bengladesh", déclare le candidat du PCF

Que signifie le "Roussellement" ?

"C'est irriguer l'économie en permettant à chacun, à la base, d'avoir un pouvoir d'achat, un salaire, une retraire qui permette de vivre dignement. C'est investir tous les jours dans l'économie réelle."

Il énonce quelques mesures : "j'augmenterais les pensions de retraite à 1200 euros net, et je rétablirai les demi-parts pour les retraités".

Réindustrialiser la France

"Le Roussellement c'est aussi accompagner la transformation de la France en réindustrialisant le pays."

"La question d'une taxe à l'échelle européenne, carbone notamment" sur les produits chinois, "se pose".

Le passage des 35h au 32h

Fabien Roussel prône le passage des 35 heures au 32 heures, sans faire baisser les salaires. Comment le finance-t-il ?

"Je suis pour accompagner les entreprises pour qu'elles puissent le faire. Il y a ces grandes entreprises qui réalisent beaucoup de bénéfices aujourd'hui et qui pourront le faire non sans mal. Et pour les petites boîtes, nous les accompagnerons. Je suis pour que l'argent public de l'Etat soit là. Je suis pour baisser les charges, pas les cotisations."

Je suis pour les accompagner avec un prêt bonifié : quand ils emprunteront 100, ils rembourseront 80.

Restructuration d'EDF

Bruno Le Maire déclare "qu'aune option ne doit être écartée au sujet de la restructuration d'EDF, y compris une nationalisation."

Fabien Roussel réagit : "Ma campagne commence à infuser les esprits, y compris celui de Bruno Le Maire. Je me félicite de ce pas."

Sécurité et police : "Je l'assume, je veux mettre le paquet là-dedans"

Fabien Roussel veut créer 30 000 postes de policiers s'il est élu. "Oui, et ça ne suffira pas. Je suis pour recréer une police de proximité, proche des gens, pour les incivilités du quotidien. Il faut remettre des bleus sur le terrain."

Il nous faut des enquêteurs, des commissaires, beaucoup de moyens pour la justice, pour qu'ils aient les moyens de traiter les plaintes dans les temps.

"Je suis pour des énergies nucléaires et des énergies renouvelables"

"J'en ai marre d'une gauche et des écologistes qui vous culpabilisent quand vous prenez la voiture, l'avion, quand vous mangez de la viande."

Je suis pour des énergies nucléaires et des énergies renouvelables, je veux les deux.

"Une allocation universelle d'autonomie pour les étudiants"

Il précise par ailleurs qu'il souhaite remettre en place l'ISF et le multiplier par trois.

"Je veux une France du travail et du salaire, pas du chômage et des minima sociaux"

Fabien Roussel propose le départ à la retraite à 60 ans : "Ça permet à 1,2 million de personnes de pouvoir enfin profiter de la vie, et à 1,2 million de jeunes de rentrer dans la vie active."

Mais cette retraite à 60 ans ne s'imposera. Ceux qui souhaitent pouvoir continuer doivent pouvoir le faire.

Il prône le "droit universel à l'emploi". Il ne précise pas si les chômeurs seront obligés d'accepter certains postes vacants. "Quand les gens s'inscriront dans une formation, ils seront rémunérés correctement".

Légalisation du cannabis ? "Je penche plutôt vers la dépénalisation"

Il invite à "pousser la discussion", notamment sur le taux de THC. Il précise par ailleurs : "La politique de lutte contre l'usage de stupéfiants est en échec, elle doit être complètement revue."

"Je ne soutient pas la chasse à courre, je défends la chasse pratiquée comme un loisir"

Peut-on mener un tel programme économique et rester dans l'Euro ?

"Je suis pour maintenir la monnaie euro. C'e n'est pas l'euro le problème, c'est la politique européenne monétaire."

Je conteste le fait que la BCE finance des marchés

"L'argent de la Banque Centrale Européenne, doit être mis au service d'objectifs sociaux, écologiques, au service du progrès social pour tous."

"Au terme des cinq ans, le budget de la France devra avoir augmenté de 250 milliards d'euros. Dès la première année, je souhaite augmenter le budget de 120 milliards d'euros."

"A chaque fois qu'il y aura une menace de délocalisation, je demanderai à ce qu'on mette d'abord toutes les autres solutions sur la table."

"Je veux des CAP du nucléaire"

Fabien Roussel prône l'expansion du nucléaire. "Je souhaite un grand service public de l'énergie, avec EDF à 100% et intégrant Engie aussi."

Je souhaite relancer le projet Astrid, de recherche "pour l'énergie nucléaire du futur" et "mettre en place une grande filière de formation sur le nucléaire".

Nous avons perdu 20 ans et nous devons construire pour les 80 années qui viennent.

Fabien Roussel souhaite créer 6 à 8 EPR. "Ces nouveaux réacteurs, ce ne sont pas de nouvelles centrales. C'est ajouter un réacteur dans les centrales actuelles."

Il s'oppose au scénario 'mégawattheure' ou 'scénario 100% énergie renouvelable', prônée par Jean-Luc Mélenchon ou Yannick Jadot.

Concernant les transports, Fabien Roussel propose "une prime de 10 000 euros pour l'achat d'un véhicule d'occasion propre".

Je souhaite une France décarbonée en 2050, sortir des énergies fossiles

"Nous souhaitons garantir les mêmes droits sans distinction de sexe ou de genre"

Fabien Roussel consacre un paragraphe de son programme aux droits des personnes LGBTQI+. "Les propos contre toutes ces personnes concernant leur genre ou leur sexe ne sont pas assez réprimés". Il soutient également la "demande de changement d'état civil rapidement et facilement".

"Je ne joue pas. L'espoir nourrit l'espoir."

Fabien Roussel déclare qu'il n'est pas encore positionné sur l'après-élection. Il ne fait pas campagne en considérant que la gauche a déjà perdu et il ne se ralliera pas à Jean-Luc Mélenchon (comme le PCF l'avait fait en 2017).

"La force qu'on me donne à cette élection, c'est un rapport de force que je veux construire pour faire respecter le monde du travail."

"Je veux convaincre des électeurs de Macron, de Marine le Pen à voter le Roussel !"