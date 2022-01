Yannick Jadot, candidat écologiste à l'élection présidentielle, est l'invité de la matinale spéciale de France Inter, Un candidat face au 7/9.

Yannick Jadot © AFP / Serge Tenani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot est l'invité de la matinale spéciale de France Inter mardi. Température record, sécheresse, fonte des glaces... la planète brûle et pourtant, les écolo ne sont crédités que de 7% dans les intentions de vote.

"Il y a incontestablement un déni collectif autour de la catastrophe climatique", répond le candidat. "Si on ne lutte pas contre la dérèglement climatique, c'est le chaos. Mais la campagne que je veux mener c'est à la fois dramatiser la situation car elle est dramatique et créer de l'enthousiasme autour de la réponse."

"Il ne vous a pas échappé qu'on a une pandémie qui écrase tout et les Français sont préoccupés par nos sujets mais ne sont pas encore dans la présidentielle, un jour, l'essentiel va s'imposer."

Limiter à 1,5° C le réchauffement climatique

"Dans cette campagne, nous serons les pulsions de vie, de fraternité qui ne sont pas les pulsions de haine et de rejet que sont la droite et l'extrême droite." "Nous mettrons la France sur la trajectoire des 1,5° C de réchauffement maximum, nous arrêterons l'effondrement de la biodiversité et nous construirons de la justice sociale."

"La démocratie partout"

Interrogé sur la cinquième République, Yannick Jadot estime qu'"elle est épuisée" mais qu'"il y a l'option Macron, je concentre tous les pouvoirs, et l'autre option : la démocratie partout." Le candidat veut notamment renforcer les associations et les syndicats ainsi que des référendums d'initiatives locales.

1 milliard d'euros pour la justice

Sur les questions de police et militaire, Yannick Jadot indique vouloir maintenir la loi de programmation militaire, garder le siège de la France au conseil de sécurité de l'Onu et réorganiser la police via une loi de programmation pour "repenser la mission des policiers et des gendarmes". Concernant la justice, il veut "donner 1 milliard d'euros - hors pénitentiaire - pour que la justice puisse bien travailler" et notamment transformer les courtes peines en travaux d'intérêt général.

Ne pas instrumentaliser l'immigration

Sur l'immigration, "on met en avant des problèmes qui n'en sont pas", "il y a une instrumentalisation, une recherche de bouc émissaire de Zemmour avec les musulmans, de Le Pen avec l'immigré, et même Valérie Pécresse qui parle de nettoyage au Karcher dans des zones 'de non France', ça s'appelle du nettoyage ethnique. Moi je ne veux pas des boucs émissaires, je veux des solutions aux problèmes des Français."

Réduire le temps de travail

Yannick Jadot veut réduire les temps de travail. "Je veux mettre en place une convention citoyenne dès notre arrivée au pouvoir pour penser les temps de travail."

Finances : un ISF vert

Le candidat veut également un ISF vert : "On rétablie l'ISF et on le renforce", explique-t-il. "Il sera sur les 1% les plus riches donc à partir d'un patrimoine de 2 millions d'euros, et il sera progressif. Il aura un rendement de 20 milliards d'euros. Et il y a l'idée d'un bonus/malus sur le caractère plus ou moins écolo du patrimoine des personnes sur la succession, l'impôt sur les sociétés, sur la TVA."

Droit à l'euthanasie

"On doit pouvoir choisir ce dernier moment de la vie qu'est la mort. Il y a trop de personnes en difficultés et en souffrance et aujourd'hui, la loi n'offre pas un choix éclairé et la possibilité pour les uns et les autres de choisir sa fin de vie." "A partir du moment où une personne a fait un choix, il faut lui accorder cette possibilité, y compris sur le suicide assisté."

Redonner plus de place au sport

"Je mettrai en place la possibilité pour chaque enfant d'accéder à une heure de sport par jour, pour chaque adulte à 30 minutes, y compris dans les entreprises", explique le candidat. Yannick Jadot veut faire de la santé "un grand plan pour le prochain quinquennat".

Faire de la pénibilité au travail "un point central" du projet

"Nous ne toucherons pas à la retraite mais nous toucherons à la pénibilité, c'est un enjeu majeur. Nous ferons de cette injustice énorme d'espérance de vie un point central de notre projet et nous mettrons le compte pénibilité au cœur d'une grande réforme des retraites."

Réduire le nombre de voitures et mettre 4 milliards d'euros par an pour développer le train

Concernant les transports, Yannick Jadot veut faire décroître le nombre de voitures particulières en France. Il veut interdire la vente de véhicules neufs, essence et diesel dès 2030, "hybride également".

Il souhaite en parallèle "mettre 4 milliards par an sur le train". Il compte aussi mettre en place "le covoiturage gratuit quand il n'y a pas d'alternative en transport collectif". Le candidat estime également qu'il faut baisser la vitesse sur les autoroutes.

Une alimentation de qualité

Yannick Jadot entend également faire "manger moins de viande" aux Français et "de la viande locale, de l'élevage notamment bio" et de qualité.

Sortir progressivement du nucléaire

"Au fur et à mesures qu'on n'en aura plus besoin, on fermera les réacteurs nucléaires", indique Yannick Jadot. "En 2035, c'est 10." Mais "tant qu'on n'a pas investi massivement sur les économies d'énergie et qu'on n'a pas déployé massivement les énergies renouvelables, je ne prends pas le risque de mettre en difficulté nos entreprises, nos maisons, la société avec des pannes d'électricité."

"A la fin de notre projet, il y aura 12.000 éoliennes" contre "9.500" aujourd'hui.

Par ailleurs, "l'État aidera chaque quartier, chaque village à avoir son projet citoyen d'énergie renouvelable".

Un chèque énergie de 400 euros

Le candidat écolo veut aussi mettre en place "un chèque énergie de 400 euros pour les 6 millions les plus en difficulté, qui souffrent le plus de la hausse des prix du carburant et de l'énergie et 100 euros pour les 15 millions de familles au-dessus".