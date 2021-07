Il s'appelait Henry Gauthier-Villars, et c'était un sacré bonhomme ! Fils d'un polytechnicien propriétaire de la première maison d'édition scientifique française, il appartenait à la bohème.

Henry Gauthier-Villars, dit Willy vers 1893 © Getty / The Print Collector/

Ce critique musical averti était l'un des hommes les plus en vue de Paris à la fin du XIXe siècle. Et un dandy connu pour son fameux chapeau à bords plats. Quand il épousa Colette, sa cadette de 15 ans, il avait déjà un fils, né d'une liaison adultérine. L'enfant avait été mis en nourrice non loin du village de Colette après le décès de sa mère. Colette lui en voulu beaucoup après leur séparation.

Colette :

Que veux-tu ? je n'avais pas le choix : ou devenir vieille fille, ou devenir institutrice. Je lui apportais, mes 20 ans, ma fraîcheur et 1,58 m de cheveux. Ça l'a amusé un temps.

Mais elle aima cet homme, et mis longtemps à le quitter.

