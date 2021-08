Comment comprendre Colette sans Achille, « l’aîné sans rivaux » (III, 534), sans Léo, le fantasque cadet, et Juliette, la « sœur aux longs cheveux ». Quand elle écrit La Maison de Claudine au début des années 1920, Juliette et Achille sont morts depuis 1908 et 1913.

Colette à Paris en 1932 © Getty / Keystone / Intermittent

Auprès de Sido et du capitaine, les frères et la sœur sont eux aussi inoubliables. Dans Sido, le troisième chapitre les immortalise sous le titre « Les Sauvages », et ils sont adorables. La Colette immoraliste des Claudine, ou la moraliste du Pur et de l’Impur, fut aussi l’écrivain de la famille, de la fratrie.

La fratrie resta capitale dans l’imaginaire de Colette

On en trouve la preuve dans le manque tragique dont souffrent les enfants uniques de ses romans. Dans Chéri, Chéri et Edmée ont été élevés sans père, sans frères et sœurs, sans autre parent que leur mère.

“Ah ! ah ! cette petite… cette petite… De quoi donc as-tu peur ?” Il lui livrait ses yeux de velours, plus beaux pour une larme, paisibles, grands ouverts, indéchiffrables. Edmée allait le supplier de se taire quand il parla :

“Ce qu’on est bêtes !… C’est cette idée qu’on est orphelins… C’est idiot. C’est tellement vrai…” » (II, 769-70).

Sido fut élevée par deux grands frères, Eugène, de vingt ans plus âgé, et Paul. Elle leur doit sa libre pensée, son caractère excentrique, et le style diligent qu’elle transmit à sa fille. De même, Colette apprit à vivre auprès d’Achille, le demi-frère médecin de campagne qui, marié et père de famille, ne devait jamais quitter sa mère, et Léo, saute-ruisseau à l’oreille absolue.

Marguerite Duras, l’autre femme grand écrivain qui infléchit la langue française au XXe siècle et créa quelques mythes, eut, elle aussi, deux grands frères sauvages, Pierre et Paul, un fort et un faible. Est-ce une coïncidence ?

