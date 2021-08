Le gynécée a beaucoup compté pour Colette, toujours très entourée de femmes, comme l’attestent les nombreux volumes de sa correspondance avec ses amies.

Colette dans son salon de beauté à Paris en 1932. © Getty / Imagno / Contributeur

Dans Claudine à l’école, ce sont la grande Anaïs, Claire, la sœur de lait de Claudine, les sœurs Belhomme, la petite Luce, sœur de Mlle Aimée. Plus tard, dans les coulisses du music-hall, c’est la troupe des girls à laquelle Renée Néré appartient dans La Vagabonde dont Colette décrit les mœurs dans L’Envers du music-hall, pauvres filles exploitées et solidaires, traînant parfois un bambin.

Phalanstère, le mot, curieux sous la plume de Colette

Il vient du socialiste utopique Charles Fourier, comme si seules les communautés féminines rendaient Colette politique. Ainsi, dans « Gribiche », nouvelle de 1937, mais située en 1905, elle dénoncera les avortements clandestins (une autre nouvelle de Bella-Vista révèle l’hypocrisie sociale taisant l’inceste) et illustrera la solidarité des filles autour de la petite danseuse qui tombe enceinte et meurt d’un avortement raté.

Mais le sommet de la complicité féminine, encore un mythe, c’est le refuge que Colette elle-même appelle « notre phalanstère du XVIe arrondissement » dans les souvenirs qu’elle donna au Figaro lors de la mort de son amie Marguerite Moreno en 1948, recueillis dans Le Fanal bleu (IV, 1034). Un phalanstère, une thébaïde, ou un gynécée, en tout cas une bienheureuse réunion de femmes, qui dura quelques mois seulement, à l’automne de 1914, durant les premiers mois de la guerre et dans un Paris vidé de ses hommes. Sorte de régression au temps de Claudine à l’école, ou de La Retraite sentimentale, avec une Annie prémonitoire d’Annie de Pène, l’une des élues du phalanstère de 1915 (comme Chéri annoncera Bertrand de Jouvenel).

Quatre femmes libres, en rupture avec l'ordre, toutes scandaleuses

Dans le vieux chalet de bois de Jouvenel à la rue Cortambert, tandis qu’il a rejoint le front, quatre femmes libres (comme les sœurs du Toutounier) trouvent refuge, quatre journalistes, comédiennes, romancières, ou les trois à la fois, quatre femmes en rupture avec l’ordre, toutes scandaleuses.

Alors que la guerre approche de Paris, puis que le front se stabilise après la bataille de la Marne et la course à la mer, entre septembre et décembre 1914, ces femmes libres, fumeuses aux cheveux courts, ayant renoncé au corset, se réconfortent ensemble contre l’inquiétude générale et partagent le bonheur du célibat.

