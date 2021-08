Après avoir épousé un homme plus âgé qu’elle de treize ans, chauve, barbu et « bombé », comme elle disait (III, 1019), Colette découvrit qu’elle était attirée par les homme jeunes et sveltes.

Colette en 1936 au Café de Paris. © Getty / Keystone-France / Contributeur

Dans Mes apprentissages, elle attache cette révélation à une nuit où Polaire appela Willy et Colette au secours après une dispute avec son jeune amant qui se montrait violent. Tandis que Willy sermonne le beau mâle, Colette ne cache pas sa curiosité :

"« […] j’avais eu tout le temps de regarder un spectacle inconnu, l’amour dans sa jeunesse et sa brutalité, un amant offensé, son torse nu, la douce peau féminine sous laquelle jouaient ses muscles exemplaires, les creux et les saillies de son corps indifférent et fier, la manière assurée dont il avait enjambé, puis ramassé, le corps terrassé de Polaire… Je voyais sa nuque pleine et tondue, la pluie de ses cheveux cendrés qui nous cachaient le visage de Polaire… Il berçait à son cou une victime qui ne pensait plus à nous. […]

Il m’en reste le souvenir d’un long moment de malaise triste, peut-être devrais-je écrire : de jalousie… » (III, 1048-9).

Avant Jouvenel, Auguste Hériot

Par la suite, durant une parenthèse de sa liaison avec Missy, ou parallèlement, Colette aura pour amant le bel Auguste Hériot, héritier des Grands Magasins du Louvre, sportif, militaire de réserve qui a alors vingt-quatre ans, treize de moins que Colette. Ils sont ensemble à Naples en novembre 1910, il l’accompagne en tournée à Nice et Monte-Carlo. Colette l’appelle le « petit », le « gosse », dans ses lettres à Missy de la fin de 1910, puis l’« andouille » au début de 1911. Il a aimé Colette, qui le dominait et le laissera tomber pour Jouvenel (Hériot partira en croisière avec la maîtresse de Jouvenel, Isabelle de Comminges, la Panthère, qui voulait tuer Colette). Sido aurait préféré Hériot à Jouvenel :

« J’aimais mieux, tiens, l’autre, ce garçon que tu mets à présent plus bas que terre…

— Oh ! maman !… Un imbécile ! […]

— Que tu écrirais de belles choses, Minet-Chéri, avec l’imbécile… L’autre, tu vas t’occuper de lui donner tout ce que tu portes en toi de plus précieux » (La Naissance du jour, III, 293).

Colette est injuste. Hériot n’était pas un imbécile mais un homme cultivé, polyglotte, et il fera par la suite une belle guerre.

