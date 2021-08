Colette, comme toute sa famille, était musicienne.

Colette en chat © Getty / Hulton Archive

« Vint le jour où M. Rouché me demanda un livret de féerie-ballet pour l’Opéra. Je ne m’explique pas encore comment je lui donnai, moi qui travaille avec lenteur et peine, L’Enfant et les Sortilèges en moins de huit jours… Il aima mon petit poème, et suggéra des compositeurs dont j’accueillis les noms aussi poliment que je pus.

“Mais, dit Rouché après un silence, si je vous proposais Ravel ?”

Je sortis bruyamment de ma politesse, et l’expression de mon espoir ne ménagea plus rien.

“Il ne faut pas nous dissimuler, ajouta Rouché, que cela peut être long, en admettant que Ravel accepte…”

[…]

Cinq ans passèrent. L’œuvre achevée et son auteur sortirent du silence, échappèrent à l’œil nyctalope et bleu des chats du Siam, confidents de Ravel. Mais celui-ci ne me traita pas en personne privilégiée, ne consentit pour moi à aucun commentaire, aucune audition prématurée. Il parut seulement se soucier du “duo miaulé” entre les deux Chats, et me demanda gravement si je ne voyais pas d’inconvénient à ce qu’il remplaçât “mouaô” par “mouain”, ou bien l’inverse… » Journal à rebours (IV, 166-7).

[Lu par Colette, in « La Compagnie des œuvres », 2017, 3/4, France Culture, 46:09-49:10.]

Colette, comme toute sa famille, était musicienne

Son amie Germaine Beaumont se rappelle qu’un jour, en l’absence de pianiste, elle accompagna une jeune chanteuse dans des mélodies de Duparc, puis qu’elle joua longtemps seule : « La façon dont elle posa ses mains sur le clavier m’est encore présente » (PB, 82-3). Avec Willy, elle fréquenta Fauré et Debussy (IV, 1070). D’où son bonheur quand Jacques Rouché, le directeur de l’Opéra de Paris, lui demanda en 1915 un livret, qu’elle rédigea aisément, elle qui se plaint partout de sa difficulté d’écrire. Après les refus de Dukas et de Stravinsky, Ravel, accepta, mais tarda, ne s’y mit qu’en 1919, prit son temps, puisque l’œuvre ne fut créée à l’Opéra de Monte-Carlo qu’en mars 1925, et reprise à l’Opéra-Comique de Paris un an plus tard.

Le livret toucha Ravel, alors en deuil de sa mère. Il l’inspira au point que la fusion du texte et de la musique ne permet pas d’isoler les deux contributions. Il n’est pas impossible que Ravel soit intervenu sur le texte de Colette en composant la musique, ce qui complique l’interprétation de l’œuvre.

La suite est à écouter....