Colette se voyait journaliste et elle participa au renouvellement du genre © Getty / Photo Researchers

Dans Mes apprentissages, Colette raconte comment Catulle Mendès lui fit comprendre le premier qu’elle était un écrivain, peu après 1900, après le succès des Claudine : « M. Willy sortit un instant de la pièce et Catulle me parla avec brusquerie : “C’est vous, n’est-ce pas, l’auteur des Claudine… Mais non, mais non, je ne vous pose pas de questions, n’exagérez pas votre embarras… Dans… je ne sais pas, moi… Dans vingt ans, trente ans, cela se saura. Alors vous verrez ce que c’est que d’avoir, en littérature, créé un type. Vous ne vous rendez pas compte. Une force, certainement, oh ! certainement ! Mais aussi une sorte de châtiment, une faute qui vous suit, qui vous colle à la peau, une récompense insupportable, qu’on vomit… Vous n’y échapperez pas, vous avez créé un type.”

Là-dessus M. Willy rentra, et légèrement Catulle retomba d’aplomb, bavard » (III, 1013).

Par la suite, elle passa sa vie à se défendre : elle n’était pas écrivain, elle n’aimait pas la littérature

Si elle écrivait, c’était pour gagner sa vie, pour s’assurer des revenus. C’est pourquoi elle aima tant le journalisme. Les deux frères aînés de Sido avaient été d’importants journalistes en Belgique, et le capitaine était un lecteur avide de la presse.

Colette avait le journalisme dans le sang : elle fut « une grande journaliste égarée dans le roman », dira avec perfidie Jean Paulhan à sa mort (CJ, 14). Dès 1895, elle collabore à La Cocarde dirigée par Maurice Barrès ; les premiers Dialogues de bêtes et Les Vrilles de la vigne ont d’abord paru dans Le Mercure musical, le Mercure de France et La Vie parisienne entre 1905 à 1908.

Mais c’est avant tout la longue collaboration de Colette au Matin à partir de 1910, à la fois aux « Contes de mille et un matins » et comme grand reporter, qui fit d’elle un « grand journaliste ». Sido la mit alors en garde : « Tu prends un engagement bien lourd avec Le Matin.

C’est la fin des œuvres littéraires, des romans. Rien n’use les écrivains comme le journalisme » (31 octobre 1910, LC, 397). Colette racontera son recrutement dans L’Étoile Vesper, l’hostilité du second rédacteur en chef qui alternait avec Jouvenel : « Moi ! Moi, connaître… cette saltimbanque, cette… » (IV, 791).

Mais Le Matin tirait à près d’un million d’exemplaires, et Colette était un écrivain reconnu et une femme célèbre.

Au Matin, elle fut aussi critique dramatique et directeur littéraire après la guerre et jusqu’à sa séparation de Jouvenel, cause de son départ du quotidien.

Les bêtes et le music-hall furent d’abord ses sujets, mais elle s’en libéra vite

ET de nombreux volumes recueillirent ses articles de Matin, tels L’Envers du music-hall, Les Heures longues, sur la guerre, Dans la foule, rassemblant ses reportages, mais aussi La Maison de Claudine et Le Blé en herbe, entreprises plus personnelles et littéraires.

Or Colette introduisit dans le journalisme un style nouveau, un style à elle, illustré justement par l’article « Dans la foule ». C’est un reportage vu d’en bas, non pas du côté des acteurs de l’événement, mais mêlé à la foule anonyme des spectateurs qui n’y comprennent rien.

Colette assiste ce jour-là à l’assaut donné par la police au garage où Bonnot fut abattu le 2 mai 1912 :

« … Il y a quelque chose là-bas… C’est plus loin que la foule, arrêtée par un barrage d’agents et de gardes de Paris, et qui se répand en ruisseaux inégaux sur les bas-côtés de la route, qui stagne en longues flaques noires… C’est derrière la poussière siliceuse et lourde qui vole comme l’écume des vagues…

Il y a quelque chose là-bas, à droite de la grande route, quelque chose que tout le monde regarde et que personne ne voit… Je viens d’arriver. J’ai déployé tour à tour, pour me pousser au premier rang, la brutalité d’une acheteuse de grands magasins aux jours de solde et la gentillesse flagorneuse des créatures faibles : “Monsieur, laissez-moi passer… Oh ! monsieur, on m’étouffe… Monsieur, vous qui avez la chance d’être si grand…”

On m’a laissée parvenir au premier rang parce qu’il n’y a presque pas de femmes dans cette foule.

Je touche les épaules bleues d’un agent — un des piliers du barrage — et je prétends encore aller plus loin : “Monsieur l’agent…” “On ne passe pas ! — Mais ceux-là qui courent, tenez, vous les laissez bien passer ! — Ceux-là, c’est ces messieurs de la presse. Et puis c’est des hommes.

Même si vous seriez de la presse, tout ce qui porte une jupe doit rester ici tranquille. — Voulez-vous mon pantalon, madame ? suggère une voix faubourienne.” On rit très haut. Je me tais » (II, 610).

Colette laissait la politique aux hommes, à Jouvenel (après tout, les femmes ne votaient pas), et ne se sentait pas à sa place dans la salle de rédaction

« L’éloignement que m’inspira toujours la politique se lisait-il sur mon visage, qu’en ma présence la chaleur vindicative des discussions s’apaisât ou même s’éteignît ? On me montrait une indulgence, une gentillesse telles, que l’on n’eût pas fait mieux pour l’idiote du village », dira-t-elle dans L’Étoile Vesper, réflexion qui peut avoir l’air féministe (IV, 794).

Dans la presse, elle traitera de plus en plus de la vie quotidienne, des femmes, des enfants, des animaux, de la nature, s’adressant aux gens simples : « … la plupart du temps, c’est l’ordinaire qui me pique et me vivifie », reconnaîtra-t-elle dans Le Fanal bleu (IV, 966). Innombrables sont les titres de presse auxquels elle collabora après Le Matin : Le Figaro, Le Journal, Vogue, Paris-Soir, jusqu’à ces superbes numéros de Marie-Claire qu’elle dirigea en 1939 et 1940, se laissant peu à peu cantonner aux pages pour les dames. Beaucoup plus de mille articles en cinquante ans, sans compter ceux que Willy signa à sa place au début.