Colette féministe en avance sur son temps, mais qui pensait les femmes pas toutes capables de siéger dans un jury © Maxppp / Fox Photos/Hulton Archive/

Peu de femmes furent aussi libres que Colette, de leur corps, de leur sexualité, de leur plume. Elle fit mille métiers pour assurer son indépendance. Mais dans La Vagabonde, dans un moment de soumission à un homme qui se laisse servir par elle, Renée Néré, porte-parole de Colette, s’écrie : « Femelle j’étais, et femelle je me retrouve, pour en souffrir et pour en jouir… » (I, 1184).

À l’époque, elle répond à un journaliste qui lui demande si elle est féministe : « Ah ! non ! Les suffragettes me dégoûtent. Et si quelques femmes en France s’avisent de les imiter, j’espère qu’on leur fera comprendre que ces mœurs-là n’ont pas cours en France. Savez-vous ce qu’elles méritent, les suffragettes ? Le fouet et le harem… » (Maurice Dekobra, Paris-Théâtre, 22 janvier 1910 ; II, x).

En 1927, Walter Benjamin, pour une enquête de la revue Literarische Welt, lui pose cette question : « La femme doit-elle participer à la vie politique ? » Colette se déclare contre, et ses raisons surprennent son interlocuteur : elle connaît beaucoup de femmes, dit-elle, « qui seraient aussi capables qu’un homme de siéger dans une commission ou un jury.

Seulement elles ont […] deux ou trois jours par mois au cours desquels elles sont irritables, colériques, imprévisibles. Or ces jours-là, les affaires publiques poursuivent leur cours » (Colette, L’Herne, 205).

Dans les lettres de Colette à ses amies, il est souvent question de « Pauline », petit nom que ces dames donnaient à leurs indispositions régulières.

Colette, qui n’avait pas la tête politique, épousa un républicain dreyfusard après un nationaliste antidreyfusard

« Lorsque vers quarante-cinq ans une femme n’a pas mordu à la politique, il n’y a guère de chances pour que l’appétit, plus tard, lui en vienne », confiera-t-elle à la fin de sa vie » (Trait pour trait, IV, 932).

Trompée copieusement par Willy et Jouvenel, elle se débrouilla pour devenir l’amie de presque toutes ses rivales, à commencer par Lotte Kinceler, chez qui, peu après son mariage, elle trouva Willy après avoir reçu une lettre anonyme.

Cela se répéta avec Meg Villars, à qui elle dédia « Toby-Chien parle », revendication de liberté recueillie dans Les Vrilles de la Vigne. Plus tard, la couturière Germaine Patat, maîtresse de Jouvenel à la fin de la guerre, devient l’une de ses meilleures amies, qu’elle appelle « mon enfant » dans ses dédicaces.

Colette écrira tout un roman, l’un de ses plus romanesques, La Seconde (1929), sur la solidarité paradoxale qui unit la femme et la maîtresse d’un auteur dramatique à succès,

Elle évoque un homme fuyant, indécis, comme tous les personnage masculins de Colette. Faire des amies des maîtresses de ses maris, est-ce une manière d’affirmer sa supériorité, de définir que le couple moderne comme ménage de camarades ?

Ou, comme le juge Benjamin Crémieux en rendant compte du roman, est-ce, de la part de Colette, accepter le « retour au harem » et faire figure de « conservatrice » (II, 1425).

Dans L’Entrave (1913), Colette proposait une explication plus terre à terre : « […] il y a pour une femme, dans le chagrin d’une autre femme, un spectacle souvent poignant, et propre à faire naître la crainte égoïste et frappante qu’on nomme pressentiment. C’est presque toujours elle-même qu’une femme mire dans une douleur féminine : elle pourrait formuler son pressentiment, à peu près, comme le buveur à jeun devant un poivrot vautré : “C’est comme ça que je serai dimanche…” » (II, 350).

Féministe, Colette l’est toutefois au sens où, si ses hommes se révèlent tous faibles, presque toutes ses femmes font preuve de leur force, telles Léa dans Chéri et Edmée dans La Fin de Chéri

Rendant compte en 1912 dans Le Matin du procès de Mme Guillotin et de son amant, qui a assassiné son mari, Colette ne peut dissimuler son admiration pour cette dame, « noire et coiffée d’or rutilant », « incarnation de la vaillance féminine », et elle lance ce cri du cœur: « Que c’est solide, une femme ! » (II, 608).

C’est pourquoi Colette fut particulièrement sensible à la libération des femmes dans les circonstances de la guerre. Dans plusieurs des chroniques réunies dans Les Heures longues, elle s’attarde sur les nouvelles activités et le nouveau langage des femmes, au point que leur « militarisation » exaspère leurs hommes durant leurs permissions (« Modes », II, 507).

En 1918, Colette fait parler un homme pour qui l’appropriation de son gibus par sa femme aura été le geste de trop : « J’ai assisté sans murmure, j’ai même applaudi à la conquête, par les femmes, de tous les postes civils désertés par le combattant. Vous nous avez pris le guichet, le volant de direction, voire la pioche et le fouet, et la sacoche d’encaisse, et le poinçon emporte-pièce : c’est bien.

Vous avez pris l’usine, la machine-outil et le balancier : c’est mieux que bien. Mais du jour où vous vous emparez de notre “chapeau de cérémonie”, nous sentons en vous des rivales, et nous pouvons crier : “C’en est fait de toi, suprématie masculine !…” » (Excelsior, 1er janvier 1918 ; Cahiers Colette, 18, 1996, 83).

Ce sera le sujet de "La Fin de Chéri", l’un des meilleurs romans de Colette.

Au retour de la guerre, Chéri comprend que les femmes ont pris le pouvoir, Edmée, sa femme, et sa mère Mme Peloux : « À propos, dit-il, la fuite, dans le ciment de la piscine… Il faudrait… — C’est arrangé.

L’homme des mosaïques en pâte de verre est le cousin de Chuche, un de mes blessés. Il ne s’est pas fait appeler deux fois, tu penses. — Bon. » Il allait disparaître, il se retourna : « Dis donc, cette affaire des Ranch, dont nous parlions hier matin, faut-il vendre, faut-il pas vendre ? Si demain matin j’en touchais un mot au père Deutsch ? »

Edmée éclata d’un rire de pensionnaire : « Penses-tu que je t’ai attendu ! Ce matin ta mère a eu une idée de génie […]. Il se tenait, blanc et nu, sous les plis d’une portière relevée, et regardait attentivement le visage de sa femme. « Ben… dit-il enfin. Et moi, dans tout ça ? » Edmée secoua la tête avec malice. « Ta procuration marche toujours, mon amour. “Le droit de vendre, acheter, passer en bail en mon nom…”, etc., etc. » _(_III, 180-1).

Sa dépossession ne sera pas pour rien dans son suicide. Mais la libération des femmes, à laquelle Colette œuvra puissamment, n’aboutit pas toujours à ce dénouement, et Colette, si elle ne fut pas une suffragette, fut très en avance sur son temps.