Ils sont peu nombreux les poètes français à avoir leur nom au fronton des lycées ou sur les tee-shirts des élèves. Pourquoi Arthur Rimbaud est-il l'icône de la jeunesse rebelle ? Sa coupe de cheveux ? Sa mèche de cheveux ? Sa précocité ? Son insolence ? Ses poèmes ? Quelques élèves se souviennent de "Ma Bohème"...

Jean Nicolas Arthur Rimbaud (1854 - 1891) © AFP / Universal History Archive

Je veux être poète et je travaille à me rendre au voyant.

Quelques élèves se souviennent de Ma Bohème. Il y a bien aussi "Le bateau ivre" :

J'ai trop pleuré / Les aubes sont navrantes / Toute lune est atroce / Et tout soleil amer

Compliqué à comprendre...

Ensuite, on décroche un peu et on ne s'aventure pas dans Les illuminations qui semblent un délire hermétique. Alors, pourquoi ce triomphe ? Grâce à quelques expressions peut-être passées dans le catalogue de la langue française.

Voleur de feu

Dérèglement de tous les sens

Je est un autre

Et puis, il y a aussi ce visage d'ange, beauté satanique, regard d'oracle. Et sans doute, cette vie de douleur et d'aventures.

Une vie sans joie.

Courte. Heurtée. Un parcours comme une errance.