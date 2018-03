La France n’est pas la seule à débattre autour de l'audiovisuel public. C'est le cas partout en Europe. Avec Valérie Robert et Gaël Villeneuve ; En Floride, on se filme en train de jeter ses armes, suite la fusillade du lycée de Parkland ; A New York, bienvenus dans l'école Julliard, une école d'artistes prestigieuse.

Affiche de campagne "pour" et "contre" le maintien de la redevance en Suisse. Votation ce 4 mars © Radio France / Vanessa Descouraux

Audiovisuel public en Europe

La France n’est pas la seule à débattre autour de l'audiovisuel public ainsi que de son financement. C'est le cas partout en Europe où de nombreuses questions liées aux coupes budgétaires ou à la redevance sont posées, à commencer par la Suisse qui se prononcera, dimanche, par référendum, sur la suppression de la redevance audiovisuelle. Prenons trois exemples pour mieux comprendre : L'exemple allemand, avec Valérie Robert, maître de conférences en Etudes germaniques à l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 ; l'exemple de BBC, avec Gaël Villeneuve, docteur en sciences politiques et chercheur au laboratoire Communication et Politique du CNRS, enseignant à l’Institut supérieur de communication, et l'exemple Helvétique à travers le reportage de Vanessa Descouraux qui a cherché à comprendre les enjeux de la votation suisse.

Sous les Radars. Julie Pietri sous les radars de l’actualité

En Russie, le pays cherche à inciter les russes à aller voter en exposant des sculptures de femmes nues couchées sur les tables où devront signer les électeurs ;

Aux Etats Unis, des américains se filment en train de détruire leurs armes, en y associantle Hashtag "#Oneless" (un de moins). Le mouvement fait suite à la fusillade du lycée de Parkland, en Floride qui a causé 17 morts ;

Un petit mot des Rolling Stones. Keith Richards a présenté ses excuses à Mick Jagger après avoir suggéré à ce dernier, dans la presse, qu’il était un chaud lapin ». Huit fois père, son dernier enfant a un peu plus d'un an.

Le Reportage à New York

Laurent Valière nous fait visiter l'école Julliard, créée il y a 112 ans. Elle est l’une des écoles d’artistes les plus réputées du monde où sont passés d’immenses musiciens comme le compositeur Philip Glass ou la soprano Renée Fleming. Les 800 étudiants de l’école se produisent régulièrement devant des parterres de professionnels. Plus de 700 représentations par an sont ouvertes au public, dans la musique, le théâtre et la danse.

Cours Juilliard, répétition d'orchestre / Laurent Valière

Programmation musicale

Noel Gallagher’s high flying birds – If love is the way Billy Paul – Me and mrs Jones

La carte blanche de nos correspondants

En Italie, avec Mathilde Imberty

Les élections générales n’ont pas encore eu lieu et Luigi Di Maio a déjà envoyé sa liste de ministres au Président de la République.. Silvio Berlusconi apparaît en forme, il considère, selon l’un de ces récents Tweet, qu’il est comme le bon vin et se bonifie avec l’âge.. C’est une particularité italienne, depuis 2006, il n y a plus de débat à la télévision entre les différents candidats..

En Allemagne, avec Cyril Sauvageot

A Essen, une association caritative a décidé de ne plus distribuer d’aides alimentaires aux étrangers. Face à l’augmentation du nombre de demandeurs étrangers, une pièce d’identité allemande est désormais requise pour devenir bénéficiaire.. A Berlin, une élue d’extrême droite, Nina Wittmann, conseillère municipale de l’AfD, a révélé son changement de sexe.