A la rencontre des startups et de l’environnement numérique africains. Comment investir et entreprendre en Afrique ? Avec Samir Abdelkrim ; A Bruxelles, une association distribue des tentes en carton pliables aux sans-abris ; A Florence, plus besoin de choisir entre boire ou conduire.

Mark Zukerberg, le fondateur de Facebook, lors de son passage au Nigeria en 2016 avec président nigérian Muhammadu Buhari et le vice-président Yemi © AFP / SUNDAY AGHAEZE

Samir Abdelkrim. Expert francophone de l'innovation africaine et chroniqueur pour le Monde, il part explorer « l’Afrique numérique » en 2014, pendant trois ans. De ses déplacements dans la scène tech de plus de vingt pays africains, l’entrepreneur publie un livre dans lequel il partage son expérience et sa vision sur les startups et l'innovation du continent. Il rencontre les promoteurs de jeunes entreprises en même temps qu’il explore l’environnement numérique du continent. Ces startups représentent le gage d’une société nouvelle en pleine révolution numérique.

Sous les radars. Florence Paracuellos dans les recoins de l’actualité :

En Chine , Hong Kong se mobilise contre l’ingérence de Pékin après que celle-ci a décidé de relier la gare de la région autonome à Canton et Shenzen, dans le sud de la Chine, grâce à une nouvelle ligne à grande vitesse ;

, Hong Kong se mobilise contre l’ingérence de Pékin après que celle-ci a décidé de relier la gare de la région autonome à Canton et Shenzen, dans le sud de la Chine, grâce à une nouvelle ligne à grande vitesse ; En Belgique , à Bruxelles où des sans-abris s'abritent sous des tentes en carton pliables, distribuées par une association ;

, à Bruxelles où des sans-abris s'abritent sous des tentes en carton pliables, distribuées par une association ; En Californie, à Florence où, depuis hier, plus besoin de choisir entre boire ou conduire.

Le Reportage en Chine. Les traditions se perpétuent malgré la modernisation de la chine. Promenons-nous, avec notre correspondante Dominique André, dans les parcs et les quartiers traditionnels de Pékin, pour y découvrir les passions et les jeux des chinois.

Good COP/Bad COP. Rosalie Lafarge dresse le triste bilan de l’année 2017 en matière de climat. Deux ans après l'accord de Paris, 2017 fut l'une des années les plus chaudes, d’après les relevés. Année qui a connu une série de phénomènes climatiques extrêmes entre sécheresse, ouragans, inondations, incendies. Sans compter les émissions de gaz à effet de serre qui sont reparties à la hausse.

La Revue de Presse de nos Correspondants qui lisent la presse en VO pour vous :