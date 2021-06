À quelques heures de l'échéance fatidique à laquelle une coalition gouvernementale doit être formée pour diriger Israël, les tractations politiques ne sont pas terminées. Une alliance entre le centre de Yaïr Lapid et la droite radicale de Naftali Bennett se dessine, excluant Benyamin Netanyahou.

L'annonce d'une nouvelle coalition en Israël est imminente. Premier ministre depuis 2009, Benyamin Netanyahou risque de perdre le pouvoir. En cause : son échec à former une majorité de gouvernement, alors que le pays n'a plus de budget voté par les députés depuis deux ans.

La sortie de crise pourrait venir d'une alliance surprenante : celle du centriste Yaïr Lapid et du leader de la droite radicale Naftali Bennett, surnommé le "faiseur de roi". Un soutien du parti arabe israélien Raam pourrait permettre de remporter tout à fait la majorité, et mettre un terme au règne de l'actuel Premier ministre. Un tel rapprochement va-t-il donner des fruits ? Quelle marge de manœuvre pour ce gouvernement de coalition par la suite ?

Denis Charbit est professeur de science politique à l'Open University d'Israël.

Le Bruit du monde est au Sénégal, où l'homosexualité est sévèrement réprimée

C’est l’un des sujets qui se trouve au cœur de la vie politique du pays : le sort des homosexuels. Dans une société où le fait d'être ouvertement gay ou lesbienne est déjà très mal perçu, des groupes religieux se mobilisent depuis quelques temps pour demander un durcissement de la loi.

La législation est déjà sévère envers les homosexuels. Au Sénégal, il est possible d'être condamné à de la prison pour avoir commis des « actes contre nature ». Aujourd'hui considérés comme des délits, certains aimeraient en faire des crimes...

Un reportage signé Nathanaël Charbonnier.

La comédienne Andra Day est la révélation du biopic réalisé par Lee Daniels et consacré à Billie Holiday, pionnière dans la lutte pour les droits civiques.

