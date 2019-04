Direction ce soir l'Algérie où après plus d'un mois de manifestations sans précédent, Abdelaziz Bouteflika met un terme à vingt années de pouvoir... ; le Mexique, où le mouvement #MeToo commence tout juste, mais très violemment; au Japon où les salariés refusent des jours de congé supplémentaires.

Les algériens célèbrent la démission d'Abdelaziz Bouteflika, à Alger, le 2 avril 2019. © AFP / RYAD KRAMDI

Fin de l'ère Bouteflika : les 12 travaux de l'Algérie.

C'est fou comme il y a des révolutions qui font plaisir à voir. Des aspirations à la liberté qui sont vraiment jolies à observer. C'est un peu le cas avec l'Algérie, qui a mis 6 semaines à renverser son président et peut être en est-elle encore elle-même totalement étourdie.

On en parle avec nos invités ce soir Akram Belkaïd, journaliste au monde diplomatique, chroniqueur au Quotidien d'Oran.

Et Omar Belhouchet, directeur de publication du quotidien El Watan.

Sous les radars Amelie Perrier nous parle ce soir :

D'une "appli" qui vient tout juste de fêter ses 10 ans, Grindr. L'appli de rencontres pour homosexuels, connue et utilisée sur toute la planète aujourd'hui.

De japonais qui râlent d’avoir des congés supplémentaires pour célébrer la nouvelle ère impériale.

Du chef spirituel des musulmans chiites ismaéliens, l’Aga Khan qui vient de décrocher la nationalité portugaise.

L'escale reportage nous emmène ce soir au Mexique

Mexique, un des pays des plus machistes de la planète. Le terme de féminicide est largement utilisé depuis longtemps. Neuf femmes sont assassinées par jour et l'impunité dont jouissent les agresseurs est bien connue. Or le #MeToo explose sur les réseaux sociaux depuis le 23 Mars. C'est l’univers de la culture et des médias qui est ébranlé. Tous accusés d’abus souvent graves commis envers des employées femmes. La plupart de ces dénonciations sont anonymes, mais virulentes. Si bien que, lundi, un musicien et écrivain reconnu, Armando Vega Gil, qui s’était défendu, s'est suicidé. reportage signé Emmanuelle Steel envoyée spéciale pour France Inter à Mexico.

Cinéma en Vo …. Avec Eva Bettan

Pour la sortie d'un film palestinien: « Tel-Aviv on fire », de Sameh Zoabi. Une comédie sur le conflit Israélo-Palestinien…..