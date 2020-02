Carlos Ghosn, au-delà de la fuite rocambolesque dont on a parlé fin décembre, c'est aussi l'histoire d'une ascension fulgurante à la tête de Renault, des dérives, puis d'un plongeon brutal. C'est le sujet du livre que Yann Rousseaua a co-écrit avec Régis Arnaud, « Le Fugitif ». Il est notre invité ce soir

Carlos Ghosn en juillet 2017 © Getty / Jean-Marc ZAORSKI

L'affaire avait agité la planète, et fait de Carlos Ghosn le fugitif le plus célèbre au monde. Le 30 décembre dernier, il s'était soustrait aux geôles japonaises pour rejoindre le Liban, où l'ex-patron de Renault-Nissan bénéficie d'une politique de non-extradition des ressortissants nationaux.

L'évasion livresque, incluant un voyage à bord d'une malle, avait fasciné, et fait couler beaucoup d'encre - tout comme la conférence de presse, donnée depuis Beyrouth, où Ghosn se disait victime d'un « coup monté » de la justice nippone.

L'ouvrage écrit par Yann Rousseau et Régis Arnaud relate évidemment cet épisode. Mais ne s'y limite pas. Justement, le travail d'enquête derrière Le Fugitif est de comprendre, et de faire comprendre comment Carlos Ghosn a pu terminer au fond d'une malle.

Les journalistes racontent donc l'histoire complexe de l'homme d'affaires, grandi à l'ombre d'un père criminel. Celle d'une ascension à la tête de la multinationale Renault Nissan, après avoir été à la tête d'une école de management.

Mais aussi les excès, les soirées fastueuses à Versailles, l'utilisation des fonds de l'entreprise à son propre bénéfice... jusqu'à être poursuivi par la justice japonaise, et tomber en disgrâce.

Yann Rousseau est journaliste, correspondant pour le journal Les Echos à Tokyo - il avait rencontré Carlos Ghosn dans la prison de Kosuge, en février dernier. Il est l'auteur, avec Régis Arnaud, de Le Fugitif : les secrets de Carlos Ghosn (Stock, 2020).

Le bruit du monde est au Kosovo

où la jeunesse est privée d'Europe. Un reportage de Louis Seiller

La jeunesse kosovare se trouve désemparée face aux difficultés pour obtenir un visa Schengen, qui lui permettrait de partir vers les pays européens. Malgré les promesses faites par l’Union, les citoyens de ce petit pays des Balkans, encore non-reconnu par 95 pays dans le monde, attendent toujours leur droit de circuler librement sur le continent.

Au Kosovo, les moins de trente ans représentent plus de 60 % de la population. Une jeunesse qui se sent à l’étroit, et isolée, dans un pays plus petit que l’Île de France...

Le monde selon Trump, saison 4

Par Grégory Phillips

Alors que le premier caucus démocrate s'ouvre dans l'Iowa, Grégory Philipps est allé voir du côté des militants du camp adverse, pro-Trump, pour connaître leur vision des choses.

