Une femme iranienne lève le poing au milieu des gaz lacrymogènes à l'université de Téhéran © AFP / STR

Iran. Depuis près d'une semaine, un mouvement de contestation règne dans tout le pays contre le régime. Les violences ont déjà fait 21 morts et ont conduit à des centaines d'arrestations. Ces manifestations sont les plus importantes depuis celles de 2009 alors que l’Iran est déjà en pleine crise régionale. On en parle avec Azadeh Kian, Professeure de sociologie à l'Université Diderot Paris VII et directrice du Centre d'enseignement de documentation et de recherches pour les études féministes (CEDREF).

Sous les radars. Florence Paracuellos dans les recoins de l’actualité :

En Inde où des manifestations ont eu lieu dans tout le pays, hier, avec 300 000 médecins qui ont décidé de faire grève contre une réforme du gouvernement visant à autoriser les soigneurs en thérapies alternatives à devenir médecins ;

En Corée du Nord, Pyongyang vient d'inaugurer son festival annuel de sculpture sur glace et attire particulièrement l'attention sur les répliques des vrais missiles dont le chef Nord-coréen se félicite ;

, Pyongyang vient d'inaugurer son festival annuel de sculpture sur glace et attire particulièrement l’attention sur les répliques des vrais missiles dont le chef Nord-coréen se félicite ; En Turquie, des musiciens hollandais et turcs font revivre le rock psychédélique des années 1960’-1970’. Ils se nomment Altin Gürn.

Le Reportage au Chili. Justine Fontaine nous emmène danser à « la légwa », quartier proche du centre de Santiago connu pour le trafic de drogue systématique qui y règne. Pour changer cette image et éviter que certains jeunes s’y perdent, l’association Raipillan souhaite réduire les problèmes sociaux par la culture, en particulier par les danses folkloriques costumées, comme art de changement social.

Trump en série. Saison 2. Grégory Philipps revient sur ce tweet que le président américain a publié, hier soir, au dictateur nord-coréen, alors que les deux Corée cherchent à rétablir un dialogue. Il a déclaré posséder un bouton nucléaire « plus gros et plus puissant ». Des nouvelles aussi de Melania Trump qui multiplie les sorties publiques.

Les Rendez-Vous du Cinéma. Eva Bettan vous présente les grandes affiches à venir en 2018 !