Ce soir on part en Chine 30 ans après les massacres de Tiananmen ; On ira en Argentine où frappe une nouvelle grande crise économique ; Et en Jamaïque où l’on replante une vieille espèce de cannabis ; On fera également un tour à Londres avec Donald Trump en visite officielle

Archive, 21 mai 1989. Neuvième jour de sit-in étudiants sur la place Tiananmen à Beijing. © AFP / NAOCHIRO KIMURA

30 ans après le massacre : l’héritage de Tiananmen dans la Chine d’aujourd’hui

Tiananmen, ce sont les 23 jours qui ont changé la Chine. Aujourd’hui, cela fait trente ans qu’a eu lieu le massacre qui aurait fait 2 600 morts selon la Croix rouge, mais seulement 300 selon les autorités chinoises, qui ne sont toujours pas revenus sur ce chiffre. On va y passer un peu de temps nous aussi, car Tiananmen préfigure la Chine d’aujourd’hui. Il y a d’ailleurs eu plusieurs Tiananmen, c’est ce qu’on va vous racontez ce soir.

Avec François Bougon, auteur de La Chine sous contrôle. Tiananmen 1989-2019 éditions du Seuil

Sous les radars… Amélie Perrier nous emmène ce soir

En Jamaïque, où l’on tente de faire renaître une essence de cannabis pour le vendre dans les pays autorisé

Au Liban, avec la chicha qui risque d’être taxée encore plus fortement

En Grande-Bretagne, où une étude montre que boire une tasse de café par jour, ou 25, c’est pareil pour nos artères

L’escale reportage nous emmène ce soir en Argentine

L’Argentine subit de nouveau une dure crise économique. Selon un rapport de l’Université Catholique argentine, 33 % des Argentins vivent sous le seuil de pauvreté. C’est-à-dire qu’une famille type de deux adultes et deux enfants doit gagner plus de 560 euros, pour ne pas être considérée comme pauvre, c’est l’équivalent de deux salaires minimum.

Le nouveau gouvernement de Mauricio Macri, dans sa quatrième et dernière année de mandat, est de plus en plus critiqué pour ses mesures économiques qui plongent le pays dans la crise. Qu’ils soient retraités, jeunes diplômés, actifs plus ou moins aisés ; les Argentins ont un point commun : la dégradation de leurs conditions de vie dans un pays rongé par l’inflation.

Un reportage de Caroline Vicq

Le monde selon Trump

Gregory Philips nous parle de Donald Trump en visite à Londres. Cela fait beaucoup de mécontent, à commencer par le maire de la ville.

