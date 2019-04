Ce soir, direction L'Iran, prendre des nouvelles de Nasrin Sotoudeh, l'avocate iranienne, infatigable défenseuse des femmes, en prison depuis juin 2018 condamnée à trente-huit ans de prison et à 148 coups de fouet par la justice Iranienne... Israel, où l'on récolte du cannabis thérapeutique.

Nasrin Sotoudeh © Getty / Kaveh Kazemi

Avocate, féministe, humaniste, Nasrin Sotoudeh en prison pour trente-huit ans

L'avocate iranienne, infatigable défenseuse des droits de l'homme et surtout de la femme, a reçu prix Sakaroff en 2012. Et à l'époque déjà, elle n'avait pas pu aller chercher son prix. Elle était en prison. Elle y est restée de 2010 à 2013. Elle est à nouveau emprisonnée depuis juin dernier. Et nombreuses sont les organisations qui demandent sa libération. Le Conseil National des Barreaux fait partie de ceux qui demandent la libération de Nasrin Sotoudeh.



On en parle ce soir avec nos invitées Christiane Féral-Schuhl présidente du Conseil national des barreaux et Azadeh Kian spécialiste de l'Iran et du Moyen-Orient. Professeur de sociologie à l'Université Paris-Diderot.

Sous les radars ce soir ... avec Amélie Perrier

En Australie, où l'on menace de 3 ans de prison les patrons des réseaux sociaux s’ils ne modèrent pas les contenus...

Une vidéo haineuse contre les manifestantes en Algérie. La force du web c’est aussi d’avoir retrouvé l’auteur, et d’avoir déposé plainte contre lui.

Et une championne de Ju-Jitsu aux Philippines. Elle se bat sur le tatami et contre la pédophilie.

Le reportage nous emmène ce soir en Israël .

Israël qui connait bien le cannabis thérapeutique. Mais elle fait mieux que ça. Elle le cultive. Elle le prescrit aussi, bien sûr. Et des experts français sont venus voir à quoi cela ressemble. Précisément parce-que l'agence du médicament a donné son feu vert en décembre dernier.

Reportage de Véronique Julia

L’Europe on l’aime ou on la quitte.... avec Angélique Bouin en direct de Bruxelles

Premier débat ce soir des têtes de liste française pour les élections européennes du mois de Mai. Et à Bruxelles, attentif aux sondages, on s’attend à une recomposition du paysage politique au sein du prochain Parlement