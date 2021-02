Crise sanitaire : peut-on craindre une guerre des vaccins ? 

Alors que le laboratoire AstraZeneca a annoncé un retard de livraison très important des vaccins commandés par l’Union européenne, les tensions montent entre Londres et Bruxelles. Un conflit qui questionne les choix d’orientation de la stratégie vaccinale européenne.

Avec des commandes groupées et anticipées dès l’été dernier, l’Union européenne avait tout fait pour que la course aux vaccins se fasse de manière ordonnée. La Commission avait négocié directement auprès de six laboratoires pharmaceutiques près de 2 milliards de doses pour l’ensemble de sa population.

Pourtant, cela n’a pas suffit à éviter la bataille pour les vaccins. Le 17 janvier, le laboratoire AstraZeneca à annoncé, moins de quinze jours avant l’autorisation de son vaccin sur le marché européen, que les livraisons prévues seraient réduite de 60% au premier trimestre 2021 pour cause de « baisse de rendements » sur l’un de ses sites de production.

La Commission européenne reproche à l’entreprise de ne pas respecter ses engagements et de privilégier le Royaume-Uni, où son vaccin est administré depuis plusieurs semaines. Plus simple à conserver que les vaccins de Pfizer et Moderna, l’arrivée de ceux d’AstraZeneca devait donner un coup d’accélérateur très attendu à la campagne vaccinale européenne.

Marie-Paule Kieny est présidente du comité scientifique vaccin Covid-19 et directrice de recherches à l'Inserm.

Le Bruit du monde est en Colombie, deuxième pays le plus riche au monde en biodiversité

Avec ses 114 millions d’hectares qui abritent 58 312 espèces animales et végétales, la Colombie est le deuxième pays le plus riche au monde en termes de biodiversité.

Notre correspondante en Colombie, est allée visiter une réserve naturelle qui abrite 16 % de la biodiversité du pays et un centre d'accueil de la vie sauvage. Les deux sites font partie d'un programme national de protection et de conservation de la faune et flore sauvage.

Malgré tout, de nombreuses espèces sont en voie d'extinction. Le pays andin compte aussi deux des zones les plus touchées par la déforestation : les régions de l'Amazonie et du Choco.

Un reportage signé Najet Benrabaa.

Sous les radars, par Amélie Perrier

par Amélie Perrier L’Europe, tu l’aimes ou tu la quittes, par Angélique Bouin

En dépit du départ du Royaume-Uni d'Erasmus, concomitant à sa sortie de l'UE, le programme d'échange européen ne s'est jamais aussi bien porté. Et cela grâce aux eurodéputés qui se sont battus en novembre pour lui obtenir une rallonge financière conséquente : une hausse de 70% par rapport à la période précédente. Dix millions de jeunes pourront ainsi en bénéficier, contre 6 millions actuellement. En France, chaque année,100 000 étudiants en profitent déjà.

Le monde d'après, l’édito de Jean-Marc Four

