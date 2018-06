Au menu, ce soir : pour appartenance à l’organisation état islamique, la Française Mélina Boughedir est condamnée à la perpétuité. Comment fonctionne la justice en période guerre ? On en parle ! Et puis, direction les Etats-Unis, la Slovénie ; puis la Bande de Gaza où les manifestations anti-israéliennes ne cessent pas

Irak : condamnée à perpétuité, la Française Mélina Boughedir passera 20 ans en prison © AFP / STRINGER

Dans Un jour dans le monde, ce soir, retour sur une photo qui a marqué le week-end : celle d’une Française, Mélina Boughedir

A l’issue d’une audience de cinquante minutes Mélina Boughedir a été condamnée, ce dimanche 3 juin, à la perpétuité pour appartenance à l’organisation état islamique. Cette peine équivaut à vingt ans de réclusion, au regard de la législation irakienne. La française échappe donc à la peine de mort.

Mon mari m’a dupée et ensuite il a menacé de partir avec les enfants. […] Je suis innocente

Lance-t-elle au juge, en français.

On a beaucoup parlé du procès de cette mère de quatre enfants et on y reviendra. Nous retrouverons Sophie Parmentier qui a suivi l’audience pour France Inter.

Ce soir, nous nous interrogeons aussi sur le fonctionnement de la justice, celui de la justice internationale notamment, en période de terrorisme. Comment travaillent les tribunaux en temps de guerre ? On en parle avec Edith Bouvier, grand reporter ; et Philippe Sands, avocat spécialisé dans la défense des droits humains et auteur de Retour à Lemberg.

Sous les radars de l’actualité avec Frédéric Métézeau

Slovénie – Après l’Italie ou l’Autriche, un candidat xénophobe et démagogue arrive en tête des élections slovènes.

– Après l’Italie ou l’Autriche, un candidat xénophobe et démagogue arrive en tête des élections slovènes. Bande de Gaza – Les manifestations anti-israéliennes ne cessent pas et la rue palestinienne s’est trouvée une nouvelle martyre.

– Les manifestations anti-israéliennes ne cessent pas et la rue palestinienne s’est trouvée une nouvelle martyre. Etats-Unis – Les Golden Knights de Las Vegas, une équipe de hockey sur glace, dispute ce soir la finale du championnat nord-américain face aux Capitals de Washington. « Bienvenu dans l’impossible », c’est leur devise.

Trump, saison II avec Gregory Philipps

Voilà 500 jours que Donald Trump est à la Maison Blanche. Pour marquer cet anniversaire, un tweet assez étonnant pour ne pas dire surréaliste dans lequel le président états-unien envisage de se gracier dans le cadre de l’enquête russe .

est à la Maison Blanche. Pour marquer cet anniversaire, un tweet assez étonnant pour ne pas dire surréaliste dans lequel . Retour sur le sommet , la semaine prochaine, entre Donald Trump et Kim Jong-Un .

, la semaine prochaine, entre . La semaine dernière, la first lady semblait avoir disparue de la circulation. Accompagnera-t-elle son Mari à Singapour ?

semblait avoir disparue de la circulation. Le retour enfin des lycéens de Parkland : ce sont ceux qui avaient initié les gigantesques manifestations pour un plus grand contrôle des armes, après la tuerie dans leur établissement.

