Depuis décembre 2013, une guerre civile ravage le Soudan du sud. Les civils paient un lourd tribut. Avec Claude Guibal, Grand reporter à France Inter ; La Hongrie vote ce dimanche et Viktor Orban, symbole du populisme européen, devrait être reconduit..

Old Fangak, territoires rebelles au nord du pays. Famine, massacres ethniques, viol comme arme de guerre, enfants soldats… La guerre au Soudan du Sud, un « enfer sur terre », selon Kofi Annan. © Radio France / Claude Guibal

Soudan du Sud

Depuis décembre 2013, une guerre civile ravage le Soudan du sud. Elle oppose principalement les forces fidèles au président Salva Kiir à celles du rebelle et ancien vice-président Riek Machar. Les civils paient un lourd tribut avec des millions de morts, de réfugiés et de déplacés, sans compter les multiples atrocités à caractère ethnique commises par les différents groupes armés, et la crise humanitaire. La région est abandonnée depuis 2015 par les organisations humanitaires étrangères à la suite de plusieurs attaques. On en parle avec Claude Guibal, Grand reporter à France Inter.

Florence Paracuellos sous les radars de l’actualité

En Afrique du Sud , à Johannesburg où pour la première fois, quelqu'un a été condamné à deux ans de prison ferme pour avoir proféré des insultes racistes. Ca n'était jamais arrivé depuis la fin de l'apartheid. Seules des amendes étaient infligées pour ce genre d'infractions ;

Reportage en Hongrie

Florence La Bruyère est allée à la rencontre des habitants de la ville de Vachare Heïlle. Ils s’opposent au Fidesz, le parti du Premier ministre nationaliste, Viktor Orban. Péter Marki Zay, maire indépendant, a été élu récemment lors d’une élection partielle. Les législatives ont lieu dimanche. Le premier ministre est donné largement gagnant par les sondages.

La Carte blanche de nos correspondants

Au Royaume-Uni

Antoine Giniaux. C’est la première fois qu’on mesure précisément l’écart de salaire entre les femmes et les hommes. Les britanniques ont voté l’an dernier une loi qui oblige toutes les entreprises qui emploient plus de 250 personnes à publier les salaires. Un peu plus de 10 000 entreprises ont communiqué leurs chiffres. Dans tous les secteurs, les femmes gagnent moins que les hommes avec parfois des écarts gigantesques.

Aux Etats-Unis

Pendant son vol, deBaltimore à Atlanta, Grégory Philipps racontel'hommage qu'a rendu le commandement de bordaux policiers, aux pompiers, aux soldats présents dans l'avion, en invitant les autres passagers à les saluer.