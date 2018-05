huitième édition de l’Européen Lab Forum de Lyon, un forum qui essaie, par la culture, par la jeunesse, de parler au cœur et aux tripes des citoyens Européens que nous sommes par des initiatives qui doivent nous extraire de l’impuissance et du fatalisme et réveiller quelques utopies.

European Lab forum 2018 - 8ème édition

C’est la huitième édition de l’European Lab Forum ! « Imagine la culture européenne de demain ! »

On ne parle de l’Europe qu’à travers Bruxelles, avec sa technocratie et ses réglementations ; en oubliant que son essence c’est sa mixité culturelle.

L’European Lab Forum c’est à Lyon cette année et comme tous les ans depuis huit ans ; entre les 7 et 9 mai. L’objectif ? Rassembler, à l’échelle européenne, une génération d’acteurs culturels émergents et innovants, pour les impliquer dans une réflexion, dans un engagement commun et d’imaginer ensemble le futur de la culture européenne.

Concrètement, ce sont plus de cent intervenants, des auteurs, chercheurs, journalistes, entrepreneurs, artistes et activistes qui vont se réunir pour échanger leurs idées et projets et mettre en perspectives ce qui fera la culture européenne de demain.

En partenariat avec l’European Lab nous allons réfléchir ensemble à cette question : comment mieux nous rassembler ? Comment faire vivre la culture européenne ?

On parle culture et utopie avec Raphael Glucksmann, directeur de la rédaction du Nouveau Magazine Litteraire, l’auteur de théâtre Dimitris Alexakis et Vincent Garry, directeur d’Arty Farty.

Direction Berlin où vient de se tenir l’édition annuelle de Re:publica, une conférence internationale très suivie sur le thème de la « société numérique ». Chaque année, des centaines d’experts, de bloggeurs et d’activistes se réunissent pour débattre. Parmi les thèmes abordés : « l’avenir de l’Union Européenne à l’approche des européennes 2019. »

Reportage ­– Comment mieux nous rassembler ? Avec Cyril Sauvageot nous sommes invités à une conférence internationale, en Allemagne. Parmi les thèmes développés « l’avenir de l’Union Européennes à l’approche des européennes de 2019 ».

Direction Berlin où vient de se tenir l’édition annuelle de Re:publica, une conférence internationale très suivie sur le thème de la « société numérique ». Chaque année, des centaines d’experts, de bloggeurs et d’activistes se réunissent pour débattre. Parmi les thèmes abordés : « l’avenir de l’Union Européenne à l’approche des européennes 2019. »

Reportage - Angélique Kourounis nous fait visiter le salon du livre de Thessalonique, en Grèce.

Angélique Kourounis nous prend par la main et parcourt, avec nous, ce salon du livre en recueillant des avis sur la culture européenne. « Pour ma part, je crois toujours dans la culture, dans l’imagination et la créativité. Il n’y a que ça de vrai. » explique une femme aperçue dans les allées du salon.

Programmation musicale