Il est dès aujourd'hui en kiosques et chez vos libraires : le numéro 4 d'America vous offfre un texte inédit de Stephen King sur le contrôle des armes à feu, un entretien de 30 pages avec Paul Auster sur toute son oeuvre + les extraits exclusifs de son nouveau roman, 4321... et aussi une rencontre insolite avec Tom Wolfe et Gay Talese, les inventeurs du Nouveau Journalisme, un reportage de Véronique Ovaldé à Chicago, une histoire de la violence en Amérique par Benjamin Whitmer, un parti pris de Laura Kasischke, des articles inédits et passionnants de Douglas Kennedy et Ryan Gattis... Et toujours les chroniques de @francoisbusnel, @oliviadelamberterie et @atrapenard sans oublier le poisson rouge de la Maison Blanche et ses infos d'insider. Dites-nous ce que vous pensez de ce nouveau numéro illustré en Une par Nelson Goncalves 😊 #litterature #litteratureamericaine #stephenking #tomwolfe #gaytalese #paulauster #paulauster4321 #laurakasischke #ryangattis #benjaminwhitmer #veroniqueovalde #jackkerouac @douglaslkennedy

