En 1973, elle fuit son pays, le Rwanda, et trouve refuge au Burundi où elle intègre une école d’assistante sociale. Ce diplôme a changé sa vie. Nous sommes avec Scholastique Mukasonga, auteure de « Un si beau diplôme » ; Avec 50 meurtres depuis le début de l'année, Londres désormais plus violente que New York..

Scholastique Mukasonga

J'ai passé la moitié de ma vie à courir après un diplôme. Ce n'était pourtant pas une thèse de doctorat, de celles qui restent en chantier toute une vie et couronne enfin une brillante carrière universitaire : non, ce n'était qu'un modeste diplôme d'assistante sociale.

Elle consacre sa vie au Rwanda. Dans son dernier livre, elle rend hommage à la mémoire de ses parents et à tous les tutsi qui ont péri. Elle passera de pays en pays, au Burundi, où elle obtient son diplôme d’assistante sociale, à Djibouti puis en France. L'école a changé sa vie. Scholastique Mukasonga est une écrivaine franco-rwandaise, auteure de Un si beau diplôme.

Florence Paracuellos sous les radars de l’actualité

Londres plus violente que New York. Des mesures anti-criminalité ont été annoncées. 50 meurtres ont été commis dans la ville depuis le début de l'année. Pour la première fois, le taux d'homicide de la capitale britannique dépasse celui de New York ;

A Rome, où les artichauts de ce restaurateur du vieux quartier juif de la ville ont été déclarés non kasher par le Grand Rabbinat d'Israël. Ces petits artichauts frits entiers sont le symbole de la culture juive romaine.

Reportage entre l'Arabie Saoudite et le Québec

A l'occasion de la visite de Mohammed Ben Salman à Paris, Clarence Rodriguez s’intéresse au blogueur et écrivain, Raif Badawi, emprisonné depuis 2012, condamné à 10 ans de prison et à 1000 coups de fouets. Réfugiée au Québec, sa femme, Ensaf Dabaoui, dans une tribune dans Le Monde, a demandé à Emmanuel Macron d’agir en sa faveur.

General Elektriks - Never can get enough Lyn Collins - Think (about it)

Trump | Saison 2

Marco Wolter à l’affût des moindres faits et gestes du président américain :